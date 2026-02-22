NASA：因技術問題　原定下月進行「載人繞月任務」再推遲至4月

美國太空總署（NASA）2月21日（周六）表示，前一日宣布將於3月6日進行的「阿提密斯2號」（Artemis II）載人繞月任務，由於周五晚發現存在技術問題，或推遲至4月進行發射。



霍士新聞（Fox News）報道，NASA表示，在工作人員發現火箭的臨時低溫推進階段出現氦氣流量中斷後，火箭與獵戶座太空船可能被運回佛羅里達州甘迺迪太空中心的航天器裝配大樓。

2026年2月1日，美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center ），一輪滿月在太空發射系統 (SLS) 和獵戶座載人飛船所在的39B發射台附近升起，為阿提密斯2號（Artemis II）登月進行的準備工作仍在繼續。（Reuters）

NASA稱，「如果（任務）進行回撤，意味着阿提密斯2號將無法在3月的發射窗口進行發射。然而，快速的準備工作使NASA在必要時仍有可能保住4月的發射窗口，具體情況取決於數據調查結果、維修工作，以及未來幾天和幾週內日程的進展情況。」

NASA此前2月20日正式宣布，因關鍵燃料裝填測試順利通過，備受外界矚目的「阿提密斯2號」載人繞月任務原定於美國東部時間3月6日進行。該計劃包括三名美國太空人與一名加拿大太空人，若成功進行，將成為人類迄今最遠的太空飛行，也是自1972年阿波羅計劃結束以來的美國再次載人登月任務。