美媒：美軍已損失16架MQ-9型「死神」無人機　總額達4.8億美元

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）多次宣稱伊朗防空系統已「幾乎完全摧毀」，但美軍在伊朗的行動中卻遭遇重大損失。美媒4月1日證實，美軍在對伊朗戰爭中已損失16架MQ-9型「死神」無人機，總損失額高達4.8億美元（約37.62億港元）。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，有美國官員承認在伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近，再有兩架美軍MQ-9型「死神」無人機遭擊落，這使得美軍在對伊朗戰爭中已損失16架該型無人機。

伊朗國營媒體周一宣布，伊斯蘭革命衛隊已攔截並摧毀一架飛越伊斯法罕的美國MQ-9「死神」無人機。

MQ-9「死神」無人機畫面：

美軍使用MQ-9型「死神」無人機執行監視、偵察任務以及進行精確打擊。