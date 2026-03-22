伊朗宣稱「全球首度擊中」美軍頂尖F-35戰機　造價近8億經費狂燒

美國與伊朗衝突持續升溫之際，美軍一架造價逾1億美元（約7.8億港元）的全球最先進戰鬥機之一——F-35隱形戰鬥機被傳出在執行任務時受損，經費狂燒。綜合外媒報道，美國官員證實，該架第五代戰機於伊朗上空遭疑似伊朗砲火擊中，被迫緊急降落於中東一處美軍基地，飛行員狀況穩定，事故原因仍在調查；伊朗方面表示，此為「全球首次擊中」該戰鬥機實例，一同擊落的亦是美國的「不可一世與傲慢」。



美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上尉僅證實飛機「安全着陸」。伊朗方面隨即宣稱，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以先進防空系統達成「全球首次擊中」（world's first hit）。

伊斯蘭革命衛隊周四（3月19日）發布聲明，指於當地凌晨2時50分成功擊中美軍空中力量「皇冠明珠」（crown jewel）F-35「閃電」II戰鬥機。

伊朗媒體公布鎖定F-35隱形戰鬥機畫面：

印度媒體《TimesNow》引述伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稱，F-35是美軍「不可一世與傲慢的象徵」，形容此次擊落事件「是一個秩序崩潰的時刻」。

《印度時報》分析，F-35戰機戰略價值極高，被視為美國與盟國空軍骨幹，每架造價逾1億美元（約7.8億港元），結合隱形技術、先進感測器與網絡化作戰，為全球部署最廣泛的第五代戰鬥機。即便僅是「部份命中」，也已挑戰隱形戰機在嚴密防空網絡下難以追蹤或鎖定的既有認知。

特朗普曾宣布，美國將向印度出售F-35戰鬥機，印度將加入擁有最先進隱形飛機的盟友陣營。(Reuters)

報道指出，分析人士愈發關注伊朗的紅外制導地對空系統，該系統依靠熱信號而非雷達，以被動方式運行，不會發射出隱形戰機試圖規避的信號，或是造成此次事件的關鍵。

此次若F-35遭擊落屬實，不僅是伊朗戰爭中首次擊中美國先進戰機，亦是全球首例，或將成為現代戰爭對抗隱形技術的重要轉折點。