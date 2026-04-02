歐洲盟友：特朗普若欲退出北約需先通過國會　可能性不大

歐洲盟友懷疑美國總統特朗普是否真會讓美國退出北大西洋公約組織。但他們仍擔心，特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次發出的威脅，正在一個危急敏感的時刻使這一軍事聯盟遭到削弱。



在美國對北約的批評不斷升級之際，特朗普星期三（4月1日）更進一步，暗示正認真考慮退出北約。此前，通常被視為華盛頓的北約維護者的美國國務卿魯比奧批評北約對伊朗戰爭的回應「非常令人失望」。

儘管這樣的態度已不新鮮——特朗普及其陣營長期抨擊北約盟友「搭便車」，指責它們不願幫助美國——但據了解北約盟友討論情況的知情官員透露，隨着特朗普對伊朗的戰爭加深、開始找人推卸責任，他的怒火正給北約帶來更大的風險。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就伊朗戰爭向全國發表演說後做出手勢。（Reuters）

德國總理默茨的發言人科內利烏斯（Stefan Kornelius）星期三在柏林對記者說：「這種不斷升級的憤怒無助於北約。」

匿名官員說，無論特朗普最終是否真的付諸行動，這些抨擊都在加劇跨大西洋聯盟的緊張關系，並暴露北約內部的裂痕。

愛沙尼亞外交部長察赫納（Margus Tsahkna）在聲明中說：「有關退出北約，甚至是考慮採取這一步的說法，都會造成傷害。」

不過，美國真正退出北約並不容易。

歐洲高級外交官和北約官員星期三指出，近期通過的立法禁止美國總統在未經國會通過法律或參議院三分之二支持的情況下退出北約。其他立法也使他難以從歐洲撤出大規模部隊或武器系統。

2026年3月11日，一架F-35戰鬥機在挪威北極地區舉行的北約「寒冷反應2026」軍事演習期間飛越埃韋內斯空軍基地。（Reuters）

他們指出，這些保障措施使特朗普單方面讓美國退出北約的可能性不大。相反，他們擔心的是，特朗普留在北約內部，卻聲明不會履行北約第五條集體防禦條款，或不會將美國的核威懾延伸至北約盟友。

若失去這兩大支柱，北約將暴露在風險之下。

波蘭國防部長科卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）星期三說：「我希望，在今天圍繞美國總統的情緒過去之後，能迎來冷靜的時刻……這種冷靜局面的到來符合我們的利益。」

若美國要退出北約，就必須援引《北約憲章》第13條。該條款允許成員國在通知華盛頓一年後退出。這意味着，特朗普將需要通知他自己 —— 北約成立之初，幾乎沒有人設想過美國會退出。

一名東歐官員指出，如果美國真的退出，歐洲國家或許可以通過增加軍費支出來維持北約運轉。但最可能出現的結果將是立即陷入混亂，一些國家可能會尋求向特朗普靠攏以求自保。

文章獲《聯合早報》授權轉載

