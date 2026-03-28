特朗普稱北約「懦夫」　威脅縮減對北約軍事開支

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月27日又一次批評其他北約（NATO）國家拒絕參加協助確保霍爾木茲海峽安全的行動，並威脅將縮減用於「保護」其他北約國家的開支。



特朗普當天在邁阿密（Miami）舉行的一個商業論壇上說，「我認為北約當時不在場是一個巨大錯誤」。「我們每年對北約投入數千億美元用於保護他們，我們本會始終站在他們一邊，但如今鑒於他們的所作所為，我想我們沒必要再那樣做了。」

特朗普還說，與伊朗的戰事「尚未結束」，「我們還剩下3554個目標」，「這很快就會完成」。

2026年3月27日，美國總統川普在美國佛羅裡達州邁阿密國際機場登上空軍一號。（Reuters）

近日，特朗普連續催促歐洲及其他地區盟友參與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）護航，並抱怨一些盟友對協助美國「不熱衷」。特朗普17日在社交媒體發文稱，大多數北約「盟友」已通知美國不願參與美國和以色列對伊朗的軍事行動，美國不再「需要」北約國家和其他國家的幫助。20日，特朗普再次發文抨擊北約，稱「沒有美國，北約就是紙老虎」，並稱北約一些國家為「懦夫」。

文章獲《聯合早報》授權轉載

