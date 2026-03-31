伊朗戰爭｜魯比奧：美國戰後或重審北約價值

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月30日說，伊朗戰爭結束後，美國可能需要重新評估北約（NATO）的價值。



彭博社報道，魯比奧接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時，對北約盟國在美國和以色列對伊朗的戰爭中缺乏支持表示「非常失望」。

他抨擊北約成員國拒絕讓美國使用它們的軍事基地。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前怒指北約夥伴是「懦夫」、是「紙老虎」。

魯比奧說：「如果北約在歐洲被攻擊時讓我們保衛歐洲，在我們有需要時卻拒絕讓我們使用基地，這不是甚麼好安排。這樣的關係很難維持下去。」

2026年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在國務卿魯比奧（Marco Rubio）的陪同下，在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

北約成員國大多拒絕了特朗普關於協助重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的呼籲。霍爾木茲海峽對能源供應至關重要，美國和以色列襲擊伊朗後，伊朗以報復威脅有效封鎖了這條關鍵航道，導致石油和天然氣價格飆升。

魯比奧說：「軍事行動結束後，這條海峽將開放，無論通過何種方式。」

他說：「它能夠開放的原因，一是伊朗同意遵守國際法，不再封鎖這條商業水道；另一個方法是世界各國和地區組成的一個聯盟，在美國的參與下確保這條海峽開放。」

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

當美國能夠藉助盟友的地理優勢時 —— 包括德國的物流樞紐、英國的空軍基地、西班牙的海軍設施，以及順暢的領空通行權 —— 就能最有效地向中東投射力量。

魯比奧說：「沒有美國，就沒有北約。」他說：「聯盟必須是互利的。不能是單行道。希望我們能夠解決這個問題。」

西班牙周一（3月30日）宣布關閉領空，禁止美國和以色列用於對伊朗戰事的飛機通行，包括美軍部署在英國、法國等第三國的飛機，令特朗普政府強烈不滿。此前，西班牙已因不願介入這場衝突而阻止美國使用在西班牙的軍事基地。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行記者會，宣布兩國達成貿易協議。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）也受到特朗普的嚴厲批評，前者曾拒絕允許美國使用英國軍事基地對伊朗進行打擊的請求。英國政府過後允許美國使用基地進行「有限的防禦行動」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

