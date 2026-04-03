伊朗戰爭｜美銀巴黎辦事處被放炸彈後 高盛花旗允員工遙距辦公
撰文：蕭通
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美國銀行（Bank of America）駐巴黎辦事處 3月28日被放置炸彈，促使法國加強巴黎各敏感場所的維安。美國多家銀行駐法國及德國的辦公室，也隨即允許員工遙距辦公。法國反恐檢察官4月1日表示，就美銀的炸彈事件，已逮捕4名疑犯，當中包括3名青少年。當局懷疑與親伊朗組織HAYI有關，但尚待證實。
路透社報道，巴黎警方表示，鑑於「恐怖主義威脅」升級，他們已加強了宗教和文化場所、外交機構和部份經濟場所，以及整個大巴黎地區的保安。
據知情人士透露，高盛（Goldman Sachs）已告知其巴黎員工，他們2日可以遙距辦公。花旗集團（Citigroup）於巴黎和法蘭克福的員工也已開始遠距辦公。花旗向路透社發電郵表示，這是一項預防措施。
3月28日，美國銀行駐巴黎辦事處被發現爆炸物，裝置是一個5升汽油罐，連接到一個大型煙火裝置，其中包含一個650克的活性材料筒與引信。 巴黎警方指出，這是法國迄今發現同類裝置中威力最強。
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