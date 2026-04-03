伊朗戰爭｜美銀巴黎辦事處被放炸彈後　高盛花旗允員工遙距辦公

美國銀行（Bank of America）駐巴黎辦事處 3月28日被放置炸彈，促使法國加強巴黎各敏感場所的維安。美國多家銀行駐法國及德國的辦公室，也隨即允許員工遙距辦公。法國反恐檢察官4月1日表示，就美銀的炸彈事件，已逮捕4名疑犯，當中包括3名青少年。當局懷疑與親伊朗組織HAYI有關，但尚待證實。



2026年3月30日，法國巴黎，法國反恐檢察官對一起企圖縱火或其他危險手段破壞美國銀行巴黎辦事處的事件展開調查後，私人保全人員在辦事處外執勤。 （Reuters）

路透社報道，巴黎警方表示，鑑於「恐怖主義威脅」升級，他們已加強了宗教和文化場所、外交機構和部份經濟場所，以及整個大巴黎地區的保安。

據知情人士透露，高盛（Goldman Sachs）已告知其巴黎員工，他們2日可以遙距辦公。花旗集團（Citigroup）於巴黎和法蘭克福的員工也已開始遠距辦公。花旗向路透社發電郵表示，這是一項預防措施。

3月28日，美國銀行駐巴黎辦事處被發現爆炸物，裝置是一個5升汽油罐，連接到一個大型煙火裝置，其中包含一個650克的活性材料筒與引信。 巴黎警方指出，這是法國迄今發現同類裝置中威力最強。