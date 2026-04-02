伊朗大橋遭襲增至8死95傷　特朗普：與美國達成協議時刻｜有片

被稱為中東最高橋樑、伊朗標誌性工程的伊朗卡拉季市貝伊克公路橋又名B1大橋（B1 bridge），在4月2日遭美國和以色列聯軍襲擊受損，傷亡人數由最初2死增至8死95傷。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隨後在社交平台發文證實事件，強調現在正是伊朗與美國達成協議的時機。這座大橋遇襲當日未正式通車，處於即將竣工的狀態。



伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，遭襲大橋在1小時前就受到首輪襲擊，當時就有2人死亡，緊急救援隊正前往現場救治因首輪襲擊而受傷的人員。這座大橋即將竣工，事發當日未正式投入使用。根據網上影片可見，遭襲大橋冒出濃煙並伴隨火光，煙霧散去後可見橋面斷裂，出現缺口。

特朗普在帖文中上載相關影片，並在帖文中描述涉事大橋倒塌，從此再也無法投入使用，他聲稱之後會有更多襲擊，並寫「現在正是伊朗達成協議的時刻。」

2026年4月2日，美國總統特朗普在社交平台發文，稱在伊朗標誌性大橋遇襲之際，是伊朗與美國達成協議的時機。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）當日稍晚在社交平台發文並上載一張橋樑受損圖片，稱襲擊民用建築不會讓伊朗人投降，反而是展現對方士氣崩潰與失敗。

據悉，這座大橋是伊朗工程界的標杆項目，被稱為全球最複雜的工程成就之一，屬於德黑蘭－卡拉季交通走廊的核心道路基礎設施，連結德黑蘭與卡拉季市交通，原計劃於近期正式投入運營。襲擊造成橋樑主體結構受損，相關路段已全面封閉。當地政府發佈緊急提醒，呼籲民眾避免前往該區域。襲擊還導致卡拉季部分區域電力供應中斷。