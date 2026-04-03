美國調整鋼鋁銅關稅　低含量產品免徵　衍生產品按整體價值徵25%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日調整了對鋼鐵、鋁和銅進口徵收的國家安全關稅（National Security Tariffs），對於使用這些金屬製成的衍生產品的調整稅率，簡化合規流程，並防止少報進口價值。



圖為2025年2月10日：在佛羅里達州邁阿密，鋼筋被用於建造一棟公寓大樓。（Getty Images）

大宗商品按銷售價格徵50% 防止進口商少報價值

路透社引述美國官員稱，根據特朗普簽署的公告，美國將繼續根據1974年《貿易法》第232條，對鋼鐵、鋁和銅的大宗商品（即全部或幾乎全部由鋼、鋁和銅製成），維持徵收50%進口關稅，但該稅率將適用於美國消費者的實際支付價格而定，而非所申報的進口價格。

報道指出，目前尚不清楚銷售價格如何決定。該官員指出，部份進口商持續少報進口價值，以減少關稅支出，根據銷售價格計算關稅，將可防止少報問題。

其他變更包括：如果產品中這些金屬的含量低於15%（以重量計），美國將取消先前對這些衍生性商品的金屬含量徵收50%關稅。該官員表示，此舉等同對金屬含量極低的產品，徵收第232條關稅，例如帶鋁蓋的香水瓶，或帶有微型鋼製刀片的牙線盒。

2026年3月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席穆林（Markwayne Mullin，不在圖中）就任國土安全部部長的宣誓儀式時發表講話。（Reuters）

含量高於15%衍生產品徵25% 不再僅按金屬含量計算

至於鋼、鋁或銅含量超過15%的衍生產品，將適用25%的優惠關稅，但該關稅是以進口產品的整體價值計算，而不僅僅是金屬含量計算。因此，主要由鋼製成的洗衣機、瓦斯爐，將統一徵收25%關稅。

路透社指出，這些調整旨在簡化過於複雜的關稅制度，該制度曾令進口商頭痛不已，因為他們需要確定從拖拉機零件到不銹鋼水槽，鐵路設備等數千種衍生產品的金屬含量價值。

官員表示，新措施更簡單直接，許多產品的稅率會降低，有些產品的稅率會略高一些，但總體來說，這些調整與在經濟上不會產生實質差異。但對於大宗商品按銷售價值徵稅50%，則可能會增加一些收入。