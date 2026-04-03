伊朗戰爭｜馬克龍晤李在明　稱法韓可聯手保障霍爾木茲海峽穩定

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）認為，法國和韓國可以合作穩定霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢，但前提是轟炸行動必須停止。



彭博社報道，正在首爾訪問的馬克龍，周五（4月3日）與韓國總統李在明結束會談後說：「我們深入討論了中東局勢。我相信，一旦轟炸停止，我們就可以在穩定霍爾木茲海峽以及更廣泛的領域做些有益的事情。我們希望加強在戰略和防務領域的聯繫。」

中東衝突升級導致需要通過霍爾木茲海峽的航運受阻，全球約五分之一的石油和液化天然氣出口通常經過這條海峽。

圖為2026年4月3日，法國總統馬克龍訪問首爾，在青瓦台與韓國總統李在明舉行會談。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1日在社交媒體貼文警告，美國將「把伊朗炸成廢墟」，把它「打回石器時代」，直到霍爾木茲海峽重新開放為止。

馬克龍2日從日本飛抵首爾時說，需要對伊朗戰爭採取「嚴肅」的應對方式，不能老是朝令夕改。這顯然是在暗指特朗普對伊朗戰爭發表自相矛盾的言論。

馬克龍對記者說：「這不是作秀。我們談的是戰爭與和平，是人命關天的大事。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

