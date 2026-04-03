英國馬莎百貨批犯罪猖獗　青年集結衝擊商店　籲倫敦加強警務

英國零售商馬莎百貨（Marks and Spencer）敦促英國政府採取更多行動，應對商店遭遇的犯罪問題，公司警告指盜竊和暴力事件正變得「更猖狂、更有組織、更具攻擊性」。



青年聯群結隊衝擊商店

天空新聞（Sky News）報道，過去一週，多群年輕人在倫敦南部嘉立咸（Clapham，又譯克拉彭、克拉法姆）製造混亂，數十名青少年透過TikTok及Snapchat等社交媒體平台組織及聯絡，集結衝擊多間商店。馬莎百貨亦成目標之一，據英媒指，商店內有青少年高聲尖叫、互相推撞，又有人把貨架上的食物推下架。

警方其後派遣約100名警員到現場應對，執法過程中有4名警員及1名市民遭襲。

影片畫面：

另據《每日電訊報》報道，馬莎百貨行政總裁馬欽（Stuart Machin）已聯繫內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）及倫敦市長簡世德（Sadiq Khan），敦促政府採取更多行動應對問題。

馬莎百貨零售總監基夫（Thinus Keeve）表示，馬莎百貨在過去一年內花費「數千萬英鎊」來保護其門店和員工，但他強調「僅靠企業投入遠不足夠」。

英國馬莎百貨。（Getty）

基夫稱，「如果沒有政府嚴肅打擊犯罪，沒有市長將有效執法列為首要任務，我們將無能為力。」

報道指，新冠疫情爆發以來，在商店發生的盜竊及對零售員工的肢體衝突、言語侮辱事件急增，迫使各公司在商店保安、監控系統方面投入巨資。

雖然倫敦警察廳表示過去一年有效打擊商店盜竊事件，但基夫稱，業內幾乎沒有人相信倫敦犯罪率下降。