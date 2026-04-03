伊朗允菲律賓船隻安全通行霍爾木茲海峽 保障菲能源供應
撰文：韓學敏
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菲律賓外交部4月2日表示，已獲得伊朗保證，將允許菲律賓船隻、燃料及所有菲籍海員安全、無阻且迅速通過霍爾木茲海峽。另外，據報有法國、日本船隻順利通過霍爾木茲海峽。
根據路透社報道，此保證源於菲國外長拉扎羅（Ma. Theresa Lazaro）與伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）的通話。
菲外交部聲明指出，兩位部長討論了能源供應安全與海員安全議題，阿拉格奇作出上述保證。拉扎羅形容通話富有成效，雙方達成諒解。
菲外交部強調，考慮到該國大部分能源需求從中東進口，伊朗的保證將極大促進關鍵石油與化肥供應穩定交付至菲律賓，有助鞏固該國能源安全。沙特阿拉伯是菲律賓最大的原油供應國，使其易受油價震盪與供應中斷影響。
法國日本船隻通過霍爾木茲海峽
同日，一艘屬於法國航運集團達飛（CMA CGM）的懸掛馬耳他國旗的「克里比號」貨輪（Kribi）已通過霍爾木茲海峽。
法國總理馬克龍（Emmanuel Macron ）表示，發動軍事行動打通海峽是不切實際的，只有外交努力才能奏效。並試圖通過外交努力恢復霍爾木茲海峽通航。
據朝日新聞報道，商船三井的一艘懸掛巴拿馬國旗的「SOHAR LNG」號貨輪次日（4月3日）安然無恙地通過霍爾木茲海峽，成為自伊朗戰爭爆發以來第一艘駛出霍爾木茲海峽的日本船隻。