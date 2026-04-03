伊朗允菲律賓船隻安全通行霍爾木茲海峽　保障菲能源供應

菲律賓外交部4月2日表示，已獲得伊朗保證，將允許菲律賓船隻、燃料及所有菲籍海員安全、無阻且迅速通過霍爾木茲海峽。另外，據報有法國、日本船隻順利通過霍爾木茲海峽。



根據路透社報道，此保證源於菲國外長拉扎羅（Ma. Theresa Lazaro）與伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）的通話。

菲外交部聲明指出，兩位部長討論了能源供應安全與海員安全議題，阿拉格奇作出上述保證。拉扎羅形容通話富有成效，雙方達成諒解。

資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

菲外交部強調，考慮到該國大部分能源需求從中東進口，伊朗的保證將極大促進關鍵石油與化肥供應穩定交付至菲律賓，有助鞏固該國能源安全。沙特阿拉伯是菲律賓最大的原油供應國，使其易受油價震盪與供應中斷影響。

法國日本船隻通過霍爾木茲海峽

同日，一艘屬於法國航運集團達飛（CMA CGM）的懸掛馬耳他國旗的「克里比號」貨輪（Kribi）已通過霍爾木茲海峽。

法國總理馬克龍（Emmanuel Macron ）表示，發動軍事行動打通海峽是不切實際的，只有外交努力才能奏效。並試圖通過外交努力恢復霍爾木茲海峽通航。

據朝日新聞報道，商船三井的一艘懸掛巴拿馬國旗的「SOHAR LNG」號貨輪次日（4月3日）安然無恙地通過霍爾木茲海峽，成為自伊朗戰爭爆發以來第一艘駛出霍爾木茲海峽的日本船隻。