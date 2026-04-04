馬克龍訪日韓　批評特朗普　籲中等國家團結制衡美國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲中等國家聯合起來，共同制衡中國和美國。



馬克龍本周在亞洲之行中反覆強調這一信息，他在此行中探討了霍爾木茲海峽海上安全以及與韓國和日本建立更緊密合作等內容。由於伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽關閉，日韓兩國受到高昂能源成本的嚴重影響。

馬克龍在首爾對學生講話時說：「我們的目標不是成為兩個主導大國的附庸，我們不想依賴於其他國家的主導地位，比如說中國，也不想過多地暴露在美國的不可預測性之下。」

2026年4月3日，韓國首爾，圖為馬克龍會晤韓國總統李在明。（Reuters）

他說，歐洲國家與日本和韓國等國家在國際法、民主、氣候變化和全球健康等問題上有着共同的議程。

他還列舉了其他一些類似的國家，例如澳洲、巴西、加拿大和印度。他指出，這些國家聯合在一起可以攜手在人工智能、太空、能源、核能、國防、安全 —— 「任何領域」開展合作。

馬克龍發出呼籲之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也再次抨擊北約和其他盟友，尤其指責法國和韓國在伊朗問題上沒有給予他足夠的幫助。

特朗普抨擊法國不允許美軍飛機飛越法國領空，稱法國「非常不配合」，並在社交媒體上發文稱「美國將銘記於心！！！」。馬克龍則多次說，法國未就這場戰爭被徵詢意見，也並非戰爭的參與方。

馬克龍說，「美國是一個偉大的國家」，但其目前的做法有可能打開「潘多拉魔盒」。

「我不認為僅僅通過轟炸或軍事行動就能解決問題，」他在講話中暗指伊朗。這位法國領導人列舉了伊拉克、敘利亞和阿富汗的例子，稱「我們從未取得任何成果。」

2025年8月18日，美國華盛頓，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（不在圖中）美國總統特朗普（Donald Trump，右）以及歐洲多國領導人舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。圖為馬克龍與特朗普在會晤期間交談。（Reuters）

馬克龍呼籲與伊朗建立「衝突降級機制」，並提議在轟炸結束後為霍爾木茲海峽的船隻提供護航。

本文獲《聯合早報》授權轉載

