伊朗戰爭｜伊媒指美國提議停火48小時　德黑蘭猛攻回應

伊朗法爾斯通訊社（FARS）周五（4月3日）引述一名知情人士報道，美國2日通過某個友好國家向伊朗提議停火48小時，伊朗以猛烈攻擊作為回應。



知情人士說，在緊張局勢持續升級、美軍因誤判伊朗軍力而陷入困境的情況下，美方提出這一建議。在伊朗攻擊科威特北部布比延島（Bubiyan）的美軍倉庫後，美方尋求停火的外交努力愈發迫切。

報道說，伊朗方面以持續發動猛烈攻擊回應美方這一提議。

2026年4月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮就伊朗戰事發表全國講話。（Reuters）

另據《紐約時報》報道，美國軍方3日證實，一架美國F-15E「攻擊鷹」戰機（F-15E Strike Eagle）被伊朗擊落，機上一名飛行員獲救，美國特種部隊還在設法營救另一名跳傘逃生的飛行員。另有一架美國A-10「疣豬」攻擊機（A-10 Warthog）幾乎同時間在波斯灣地區墜毀，機上唯一飛行員已被找到並獲救。

伊朗方面2026年4月3日發布殘骸圖片，指擊落美軍F-35戰機後，有關注軍事消息的社交網站專頁指圖片內殘骸疑似屬於F-15戰機（社交網站截圖）

三名不願具名的伊朗官員說，伊朗軍方也在搜尋F-15E戰機上的失蹤美國飛行員。伊朗伊斯蘭革命衛隊已封鎖西南部科吉盧耶省（Kohgiluyeh）和博耶爾-艾哈邁德省（Boyer-Ahmad）的一個區域，他們認為美軍F-15E戰機在那裏墜毀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

