伊朗發布擊中美軍A-10攻擊機瞬間畫面　美媒確認戰機墜毀｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已進入第35日之際，美媒4月3日報道指一架美軍F-15E戰機遭伊朗擊落，此外，一架美軍A-10「雷電II」攻擊機（A-10 Thunderbolt II）同日亦遭到伊朗襲擊，機師其後被迫彈射逃生。《紐約時報》其後證實，一架A-10「疣豬」攻擊機，3日在波斯灣地區墜毀。伊朗官方媒體發布的影片片段聲稱，一架美軍A-10攻擊機在伊朗南部上空被伊朗的地對空導彈命中，其後在波斯灣墜毀。



伊朗國營媒體發布聲稱擊中美軍A-10攻擊機的畫面：

美媒引述美方官員報道，A-10攻擊機（又稱「疣豬」，Warthog）的機師成功將戰機駛離伊朗領空，隨後彈射逃生並獲救。

伊朗軍方聲稱擊落這架戰機，並表示伊朗防空系統在霍爾木茲海峽附近鎖定戰機後，A-10戰機其後墜入波斯灣。伊朗國營媒體引述軍方公共關係辦公室的聲明報道了這項消息。

從伊朗軍方發布的影片可見，一架被鎖定的戰機在被擊中後，產生一個大火球，周邊火花四濺。

速度較慢的 A-10「疣豬」攻擊機屬於近距離空中支援戰機，可用於協助美國地面部隊奪取霍爾木茲海峽附近的領土。

速度較慢的A-10「疣豬」攻擊機屬於近距離空中支援戰機，其機頭前端裝有一門威力強大的機砲，每秒可發射70發30毫米砲彈。

據報道，「疣豬」攻擊機是單座戰機，已在伊朗上空執行任務數週。