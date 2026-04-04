伊朗戰爭｜美情報部門：德黑蘭恐不放棄霍爾木茲海峽控制權

路透社引述三名知情人士說，美國近期的情報報告警告，伊朗開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的可行性很低，因為控制住這條全球最重要的石油通道，是它對美國唯一真正握有的籌碼。



而分析人士認為，通過軍事行動重新開放這條海峽的風險巨大，並指伊朗可能尋求通過控制此關鍵水道來獲得長期影響力和經濟利益。

報道稱，美國情報表明，伊朗可能會繼續掐住這條海峽「咽喉」，以維持高能源價格，從而向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓，迫使他盡快結束這場不受美國選民歡迎、已經持續五週的戰爭。

情報報告還顯示，這場旨在根除伊朗軍事力量的戰爭，實際上反而可能增強伊朗的地區影響力，凸顯伊朗威脅霍爾木茲海峽的能力。

霍爾木茲海峽承載著全球五分之一的石油貿易。特朗普一直試圖淡化重新開放海峽的難度。

2026年4月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮就伊朗戰事發表全國講話。（Reuters）

特朗普星期五（4月3日）似乎暗示可能以武力開放霍爾木茲海峽，他在社媒平台Truth Social貼文說：「給我們多一點時間，我們就能輕易地開放霍爾木茲海峽，拿到石油，大賺一筆。」

但分析人士長期以來一直警告，試圖對控制霍爾木茲海峽一側的伊朗動武，可能得付出高昂代價，並將美國拖入一場曠日持久的地面戰爭。

「國際危機組織」伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）說：「美國試圖阻止伊朗發展大規模殺傷性武器，結果卻給了伊朗一件大規模破壞性武器。」

瓦埃茲說，伊朗明白，它通過扼制霍爾木茲海峽來左右世界能源市場的能力，「比核武器強大得多」。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

特朗普對美國可能參與重新開放霍爾木茲海峽的立場出現轉變。他一方面將結束伊朗對霍爾木茲海峽的控製列為停火的先決條件，另一方面，他又呼籲依賴波斯灣石油的國家和北約盟國牽頭重新開放海峽。

一名要求匿名的白宮官員說，特朗普「有信心海峽很快就會開放」，他也表明戰後不會允許伊朗控製這條航道交通。

但這名官員也指，特朗普曾說，其他國家在阻止伊朗控制這條航道所面臨的利害關係比美國要大得多。中央情報局（CIA）未立即回應路透社的置評請求。

波斯灣地區的石油儲量占佔全球總儲量的近60%，天然氣佔40%。霍爾木茲海峽是波斯灣通往外部的唯一航道，全球海運石油總量的四分之一以上、全球液化天然氣運輸量的約五分之一經此運往世界各地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

