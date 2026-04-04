伊朗戰爭：史上最嚴重原油供應中斷　中國為何能破局｜點經

首先，根據國際能源署及多家權威機構的最新評估，美以伊衝突持續一個月及霍爾木茲海峽遭封鎖，已造成全球石油市場歷史上最嚴重的供應中斷。衝擊規模甚至超過了1973年（以沙特為首的阿拉伯產油國對西方國家發起石油禁運）和1979年（伊朗伊斯蘭革命導致伊朗石油出口的中斷）兩次石油危機的總和。

霍爾木茲海峽承擔着全球約34%的原油海運和20%的LNG貿易，目前實際通航量已暴跌超過95%，近乎停擺。全球每日石油供應缺口已達1100萬桶，相比之下，1973年石油危機缺口約為430萬桶/日，1979年缺口約為400萬桶/日。



在這場席捲全球的能源供應鏈風暴中，作為全球最大原油和天然氣進口國的中國，卻異乎尋常地沉穩。官方媒體有序發聲，金融市場漣漪可控，能源主管部門精準研判。外界眼中的「系統性衝擊」，在中國的政策敘事中，更像是一次可預期、可管控的壓力測試。中國緣何能在全球能源體系的劇烈震盪中保持韌性？這種沉穩，建立在近年來中國能源安全戰略與供應鏈體系系統性重塑的堅實基礎之上。透過表象，可從三個維度，解碼中國跨越地緣咽喉的戰略底氣。

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

首先，作為全球最大原油和天然氣進口國，中國重塑了進口版圖。長期以來，西方地緣政治學者習慣於將霍爾木茲、馬六甲等海上咽喉視為「鎖喉」中國能源命脈的脆弱點。確實，在中國能源進口體系建立之初，超過80%的石油進口依賴海上運輸。然而，過去十年間，中國悄然完成了能源進口版圖的深層重塑。現在是陸路管道+海運支線+鐵路運輸復合運作。

先看陸路管道。在東北方向，中俄「西伯利亞力量」天然氣管道於2019年投產、2024年全線貫通，其設計年輸氣量380億立方米，已連續多年超額完成輸送任務；配套的中俄原油管道（漠河—大慶線）年輸送能力超過3000萬噸，使俄羅斯自2023年起超越沙特，穩居中國第一大原油進口來源國地位。在西北方向，中國—中亞天然氣管道A、B、C三線已貫通，D線在建，其年總輸氣能力達850億立方米，將土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦的豐富油氣資源與中國內陸市場緊密相連，形成舉足輕重的陸路能源走廊。在西南方向，中緬油氣管道自2013年正式通氣、2017年正式通油，直接將孟加拉灣的油輪錨地與中國雲南省連通，為來自中東和非洲的油氣資源開闢了一條繞開馬六甲海峽的戰略捷徑。東北、西北與西南三大陸上管道體系的聯動運營，構築起一道堅實的能源安全屏障。另外，中巴輸油管道，正在建設中，在中巴經濟走廊基礎上，南起巴基斯坦瓜達爾港，途經卡拉奇、伊斯蘭堡，至新疆喀什。該管道一旦開通，伊朗的石油可以通過伊巴輸油管道、中巴輸油管道直達中國。

目前中國已通過廣泛的國際合作，尤其是與友好國家的合作，已經建成瓜達爾港、中緬輸油管道等項目。圖為巴基斯坦瓜達爾港一角。（新華社）

與此同時，海運支線上，俄羅斯遠東線，從濱海邊疆區，經日本海，直抵沿海；畿內亞灣線，西非原油繞好望角，穿越印度洋輸送抵華；美洲太平洋線，加拿大、巴西、委內瑞拉的原油，橫跨太平洋，直達港口。鐵路也能運輸石油，中伊鐵路從伊朗出發，霍爾果斯入境，即便運量有限，也起到基本保障。

從沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特的傳統中東油氣，到俄羅斯、哈薩克斯坦的歐亞資源，再到安哥拉、尼日利亞、剛果的非洲原油，以及巴西、加拿大的美洲油氣，使中國面對任何單一區域的地緣動盪時，都擁有充裕的戰略騰挪空間。單一供應商的停供衝擊，在多元來源的體系下，正在從「系統性危機」降格為「局部性擾動」。

當然，去年，中國的石油日產量達到了430萬桶，創下歷史新高，其產量相當於當年石油進口總量的約40%。而在天然氣方面，得益於天然氣產量的快速增長，加之通過管道進口的天然氣供應，中國目前的液化天然氣進口量實際上已低於2020年的水平。

其次，如果說進口來源的多元化是物理層面的防禦，那麼中國在全球能源轉型中佔據的主導地位，則是抵禦外部衝擊的結構性「護城河」，在這個維度上中國的發展變化遠超大多數西方的想像。

2024北京車展上，參觀者觀看展出的小鵬X9新能源汽車。（新華社）

簡單看一組數據。在裝機規模層面，截至2024年底，中國可再生能源裝機總量突破18.9億千瓦，佔全球可再生能源裝機總量的約40%。其中，光伏裝機約8.4億千瓦，風電裝機約5.1億千瓦，均穩居全球第一。2024年全年，中國新增光伏裝機超過2.8億千瓦，相當於平均每天新增約76萬千瓦的清潔電力。這一數字超過許多中等規模國家的全部裝機總量。2024 年中國可再生能源新增裝機3.73 億千瓦，佔全球新增的超 60%，是全球能源轉型的核心引擎。這種結構性轉變意味着，中國新增電力需求正越來越多地由本土清潔電力滿足，顯著降低對進口油氣發電的依賴，能源安全與綠色轉型實現協同推進。

在需求端，新能源汽車的爆發式增長正在從根本上改變中國的能源消費結構。2025年，中國新能源汽車產業實現了歷史性突破：全年產銷量均超1600萬輛，市場滲透率逼近50%。徹底告別了此前「政策補貼驅動」的階段，步入市場自發增長的成熟期。保守測算，每100萬輛新能源汽車的規模化推廣，可年均替代約50萬噸傳統燃油消費。隨着新能源汽車保有量的持續攀升，中國經濟增長對石油進口的「邊際依賴度」正在發生結構性弱化。

中國強大的一次能源生產能力同樣是戰略韌性重要來源。2024 年，中國一次能源生產總量達到 51.3 億噸標準煤，首次突破50億噸大關，能源保供成效顯著，能源結構向「綠」發展，非化石能源已成為新增發電量的主體。煤炭作為能源系統的「壓艙石」，雖然在消費佔比中逐步下降，但在保障電力穩定和原料安全方面依然發揮着關鍵作用。另外，煤制油、煤制醇等戰略儲備技術的示範應用，也為極端情況下的燃料和石化原料缺口提供了額外的「安全墊」。這與日本、韓國、印度等高度依賴能源進口的亞太經濟體形成顯著反差，中國本土能源產能構築起了堅實的安全底線。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

更深遠的意義在於，中國已在光伏組件、風機製造、動力電池等新能源核心裝備領域形成全球無可置疑的製造主導權。全球超過80%的光伏組件、約70%的風電裝備、超過60%的動力電池產自中國。數十年來，中國的經濟增長一直由海外進口的化石燃料，尤其是原油所驅動。但已經發生了根本性的變化。中國的能源轉型，既是降低自身外部依賴的安全舉措，也是重塑全球能源產業競爭格局的戰略先手棋。

在高度全球化的今天，能源安全早已不是單純「買得到」的問題，更是「運得回、儲得住、結得了」的綜合供應鏈挑戰。中國在物流通道、關鍵節點、金融支撐及應急保障等環節的協同佈局，同樣彰顯出令人矚目的系統性與縱深性。

在物流與通道端，中國遠洋船隊的自主運力建設近年來提速顯著。中遠海運集團目前運營超過1600艘商業船舶，綜合運力1.35 億載重噸，位居全球第一。其中，超大型油輪（VLCC）隊伍持續擴充，為原油進口的「自主運輸」提供了越來越強的保障能力。在港口布局上，中國企業在希臘比雷埃夫斯、巴基斯坦瓜達爾、斯里蘭卡漢班託塔、坦桑尼亞達累斯薩拉姆等全球逾40餘個戰略港口擁有運營權益，構築起覆蓋主要航運節點的全球港口網絡。與此同時，中國持續擴充的戰略和商業石油儲備體系，目前可用儲備規模保守估計可維持全國約90天以上的正常消費，為應對短期供應中斷提供了充足的緩衝底氣。

2023年3月10日，插圖可以看見人民幣和美元紙幣。（Reuters）

在金融結算端，地緣衝突往往伴隨金融制裁風險，單純依賴美元結算體系的能源貿易，在極端情形下面臨被切斷的潛在威脅。為此，中國穩步推進大宗商品人民幣計價結算體系建設。2023年，中國與沙特達成部分油氣貿易人民幣結算協議；中俄雙邊貿易中，人民幣結算比例已超過50%；上海國際能源交易中心推出的人民幣原油期貨合約，日均成交量持續攀升，累計成交量已突破數十億桶。這一「去美元化」進程固然尚未根本改變全球石油美元格局，但已為極端情形下的「替代結算」提供了有效的制度選項。

資源獲取、通道保障、戰略儲備、金融結算四位一體的「全鏈條」體系，賦予了中國能源供應鏈在局部地緣動盪中極強的自愈力與抗逆性。霍爾木茲的「壓力測試」，正是對這套體系綜合效能的一次真實檢驗。這次霍爾木茲海峽危機，為全球供應鏈敲響了一記沉重的警鐘。它再次證明，在百年未有之大變局的動盪時期，將國家能源命脈寄託於單一區域的地緣穩定，是何等脆弱的賭注。中國在此次危機中展現出的戰略韌性，絕非偶然。

中國深耕能源安全的探索實踐，更為廣大謀求發展自主權的新興市場國家提供了極具借鑑意義的戰略範本：真正的能源安全，從不是寄希望於單一水道的暢通無虞，而是源於對本國能源體系主動權的牢牢掌控，對全鏈條韌性的久久為功。這，正是霍爾木茲地緣政治危機，為全球能源治理與國家戰略安全留下的最深刻啟示。