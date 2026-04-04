伊朗戰爭｜美軍參戰逾月　至少損失18戰機　金額超過30億美元

美國2月28日與以色列出兵伊朗至今，曾傳出多次美軍損失戰機消息。綜合權威防務網站《19fortyfive》及《Airforce Technology》外媒報道，戰爭中已累計損失至少18架戰鬥機和16架MQ-9「死神」無人機，總損失估計超過30億美元（約235億港元）；另外亦有至少155架美以無人機遭伊朗擊落。



美軍損失18架戰鬥機情況如下：4月3日，新增損失1架F-15E（遭伊朗擊落）、1架A-10「疣豬」（遭伊朗導彈擊中後墜毀科威特）及2架UH-60「黑鷹」直升機（遭伊朗攻擊受損）。

2026年1月7日，英國雷肯希斯（Lakenheath），圖為一架美軍F-15戰鬥機在米爾登霍爾的雷肯希斯皇家空軍基地（Royal Air Force Lakenheath）滑行。（Getty）

此前，據《Airforce Technology》統計，美軍發動「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）軍事打擊以來，已累計損失3架F-15E（3月1日，友軍誤擊）、8架KC-135「空中加油機」（3月12日，其中一架與友機空中相撞釀6死；3月14日，6架在地面遭伊朗襲擊受損）、1架F-35A「閃電II」受損（3月19日，遭伊朗地面火力擊中）、2架E-3D「哨兵」預警機（3月27日，遭伊朗襲擊摧毀/損壞）。

2026年3月19日，據美媒報道，一架F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美軍的中東空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

另外，美軍16架MQ-9「死神」無人機被伊朗摧毀。

伊斯蘭革命衛隊一份聲明指，截至4月2日，伊朗擊落的美以無人機總數已升至155架。