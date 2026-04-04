伊朗戰爭｜美軍參戰逾月 至少損失18戰機 金額超過30億美元
撰文：陳楚遙
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美國2月28日與以色列出兵伊朗至今，曾傳出多次美軍損失戰機消息。綜合權威防務網站《19fortyfive》及《Airforce Technology》外媒報道，戰爭中已累計損失至少18架戰鬥機和16架MQ-9「死神」無人機，總損失估計超過30億美元（約235億港元）；另外亦有至少155架美以無人機遭伊朗擊落。
美軍損失18架戰鬥機情況如下：4月3日，新增損失1架F-15E（遭伊朗擊落）、1架A-10「疣豬」（遭伊朗導彈擊中後墜毀科威特）及2架UH-60「黑鷹」直升機（遭伊朗攻擊受損）。
此前，據《Airforce Technology》統計，美軍發動「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）軍事打擊以來，已累計損失3架F-15E（3月1日，友軍誤擊）、8架KC-135「空中加油機」（3月12日，其中一架與友機空中相撞釀6死；3月14日，6架在地面遭伊朗襲擊受損）、1架F-35A「閃電II」受損（3月19日，遭伊朗地面火力擊中）、2架E-3D「哨兵」預警機（3月27日，遭伊朗襲擊摧毀/損壞）。
另外，美軍16架MQ-9「死神」無人機被伊朗摧毀。
伊斯蘭革命衛隊一份聲明指，截至4月2日，伊朗擊落的美以無人機總數已升至155架。
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