蓋洛普民調：全球對中國領導力認可度超越美國　差距近20年最大

調查機構蓋洛普（Gallup）4月3日發布的最新全球民調顯示，中國的全球領導力認可度在2025年以36%超越美國的31%，機構指，兩國5個百分點的差距為蓋洛普近20年來紀錄到中國領先幅度最大一次。



機構指，在過去約20年來，蓋洛普會在其年度世界民調中，要求每個受訪國家的居民對4大經濟或軍事強國（美國、中國、俄羅斯和德國）的領導力評分。最新結果為蓋洛普2025年在130多國的調查。

結果顯示，全球受訪者對美國的認可度由2024年的39%降至2025年的31%，另一方面，對中國的認可度同期由32%升至36%。至於4個國家內的其餘2國，德國以獲得48%的認可度居首，俄羅斯則以26%墊底。

資料圖片：自2007年起的民調變化曲線（Gallup）

機構同時調查各地居民對該些國家的「不認可度」，數據顯示，對美國不認可度在特朗普第二任期首年升至48%的歷史新高，對中國則維持在37%。

分析指，在44國（尤其北約盟友）的受訪者中，對美國認可度在2024年至2025年間下降超過10個百分點，其中德國對美認可度暴跌39個百分點。只有以色列因以巴戰爭等因素，對美認可度上升逾10個百分點至76%。

圖內紅色區域為對美國認可度在2024年至2025年間跌逾10個百分點的地區（Gallup）

蓋洛普指出，此數據收集於2025年，早於2026年1月美國退出多個國際組織及2月底的伊朗戰爭。調查反映全球對美中兩國立場更趨明確，可能與特朗普政策及中國國際能見度提升有關。