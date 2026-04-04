伊朗戰事｜美國天主教大主教：不符合「正義戰爭」標準

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已進入第35日之際，美國天主教軍中服務總教區大主教布羅格里奧（Timothy Broglio）質疑美軍在伊朗的軍事行動是否正義，稱「按照正義戰爭理論來看，這並不正義」。



英國《衛報》4月3日報道，布羅格里奧在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，儘管伊朗「在擁有核武器時構成威脅」（was a threat with nuclear arms），但對這個神權國家發動戰爭是「在威脅真正發生之前就採取行動」（compensating for a threat before the threat is actually realized）。

正義戰爭理論（Just war theory）是一種哲學和法律理論框架，源自聖奧思定（Saints Augustine）和聖多瑪斯·阿奎那（Thomas Aquinas）的神學思想。該理論旨在協助判斷發動戰爭在道德上是否正當（即「戰爭正義」），以及戰爭應該如何進行（即「戰爭法」）。

按照這套框架，戰爭屬於最後的手段，只能用於糾正嚴重的錯誤，並且需要獲得合法授權、擁有正當意圖和採取適度原則才能實現和平。

布羅格里奧在訪談中表示：「主耶穌當然帶來了和平的信息，而且我認為戰爭永遠是最後的手段，我對此不做評判，因為我真的不知道。但我確實認為，很難將這場戰爭描繪成是主所支持的事情。」

布羅格里奧的言論很可能會加劇圍繞這場戰爭正當性的政治分歧，尤其是在那些有宗教信仰且可能普遍支持總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的人群中。白宮堅稱，伊朗國王數十年支持恐怖主義的歷史，加上其導彈計劃和生產高濃縮鈾，足以證明發動戰爭的正當性。

2015年8月26日，韓國烏山空軍基地教堂，美國天主教軍中服務總教區大主教布羅格里奧（Timothy Broglio）在接受採訪時面帶微笑。（網絡圖片）

然而，民主黨人將其描述為「自行選擇發動的戰爭」（choice of war），並指責特朗普繞過國會的批准。

隨着戰事不斷持續，YouGov 和《經濟學人》最近的民調顯示，特朗普的支持率僅有 35%。