全球科研投入中國3年超越美國？學者：最易發生顛覆性變革的地方

自二戰結束以來，美國長期位列全球科研投入榜首，這一延續多年的格局，如今正面臨挑戰。



據法國政治週刊《觀點》（Le Point）3月31日報道，加州大學聖迭戈分校「科學與創新政策前沿（FSIP）」項目為自然指數獨家作出的一項預測分析則顯示，未來兩到三年，中國有可能超越美國，成為全球公共科研投入最高的國家。



經合組織（OECD）的數據顯示，2013年至2023年的十年間，中國政府研發支出增長90%，達到1330億美元；同期美國僅增長12%，總額為1550億美元。此外，中國明確「十五五」期間，全社會研發經費投入年均增長7%以上，與「十四五」規劃目標保持一致，確保研發投入力度不減。

Nature報道指出，FSIP的預測其實偏保守。它假定美國研發支出保持平穩，沒有考慮特朗普政府正在推進的預算削減，同時納入了2020年前後中國科研支出增速放緩的因素。

2020至2024年全社會研究與試驗發展（R&D）經費及投入強度。（國家統計局）

中國大連理工大學創新政策專家也認為，未來中國政府科研支出增速可能更高，中國反超美國的時間點將進一步提前。

FSIP項目聯合負責人、科研政策專家康恩（Robert Conn）表示，基礎研究處於創新鏈條的起點，是「未來十年孕育創新與突破的種子」。這正是美國可能掉隊的地方，也是最容易發生顛覆性變革的地方。

報道援引該項目研究人員觀點稱，儘管美國參議院反對白宮削減預算，使得今年美國國家科學基金會（NSF）、國立衛生研究院（NIH）等機構的整體科研經費基本保持穩定。但他們對美國科研的未來並不樂觀，對國會能否長期抵制特朗普政府大幅削減科研預算存疑。

中國「人造太陽」將於2027年竣工。

而2007年自美回國的北京大學生物學講席教授饒毅，推動組建了北京腦科學中心，為中國生命科學發展賦能。他在2025年6月《自然》雜誌專訪中表示，美國的政策搖擺，或將為中國提供迎頭趕上的國際機遇，讓中國有望在未來十年，在基礎科研領域超越美國。

事實上，過去幾年，中國已在多項科研產出指標上超越美國。例如，在《自然》指數追蹤的145種自然科學與健康科學期刊中，按當前趨勢，到2026年底，中國的論文貢獻量將達到美國的兩倍。

美國非營利性公共政策智庫「美國信息技術與創新基金會」（ITIF）研究經濟政策的奧斯特塔格（Meghan Ostertag）表示，中國加大對基礎與應用研究的投入，是為在經濟等領域擁有核心競爭力與領先優勢，「中國多年前就意識到，科技是實現這一目標的路徑，而世界其他國家現在才開始認清這一點」。