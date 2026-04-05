彭博：美國大規模調動隱形巡航導彈赴伊朗戰場　全球庫存僅餘2成

美國、以色列與伊朗之間的戰爭持續，彭博社4月5日引述消息人士稱，美國已下令從全球多地調動名為「增程型聯合空對地遠攻導彈」（JASSM-ER）的隱形巡航導彈，以用於伊朗戰爭。調動完成後，美軍只剩下不到2成的同款導彈可供其在全球其他地區使用。



消息人士稱，美軍3月底已下令從太平洋區域，調動JASSM-ER至伊朗戰場；另外，部署在美國本土等其他地區的同款導彈，也將會被調運至位於中東的美軍中央司令部（CENTCOM）下轄基地或位於英國本土的費爾福德空軍基地。

2026年4月3日，伊朗一座大橋遭美軍空襲後損毀（WANA via REUTERS）

報道指，JASSM-ER導彈在伊朗戰爭前有有高達2300枚的全球庫存，調動完成後美軍僅剩下約425枚同款導彈可供其在全球其他地區使用，大約足夠17架B-1B轟炸機執行一次任務。

JASSM-ER導彈射程超過600英里，其設計目的是為了讓使用者能在更安全的距離上打擊目標，以避開敵人的防空系統。

2018年7月16日，英國範堡羅國際航空展上，一枚洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）生產的JASSM巡航導彈正在展出。（Getty）

消息人士表示，如果加上射程較短的普通JASSM導彈，美國約三分之二的導彈庫存皆已投入到伊朗戰爭。若按目前的生產水平推算，美國可能要數年才可以補充軍備庫存。