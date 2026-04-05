美法官叫停白宮31億宴會廳改建項目　政府上訴指構成嚴重國安威脅

美國一名法官近日下令暫停耗資4億美元（約31億港元）的白宮宴會廳改建計劃，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府辯稱，此舉將對總統特朗普構成安全威脅。目前，特朗普政府團隊已向聯邦上訴法院提出申請，要求暫停執行該裁決。



據英國《衛報》報道，美國國家公園管理局（NPS）的律師在4月3日（周五）提交的動議中表示，聯邦法官暫停新設施建設的命令「對白宮、總統及其家人以及總統幕僚構成嚴重的國家安全威脅」。

律師們在上訴書中強調：「時間至關重要！」，並列舉了將要安裝的材料，以建造一個「高度防禦」的設施。根據提交的文件，宴會廳的建設還包括防空洞、軍事設施和醫療設施。

3月31日，華盛頓特區聯邦地區法官萊昂（Richard Leon）下令暫時中止這項改建項目，該項目包括拆除白宮東翼。他總結道，除非國會批准該項目，否則提出訴訟阻止該項目的文物保護組織很可能勝訴，因為「沒有任何法律賦予總統他聲稱持有的權力」。

法官暫停執行其命令14天，並承認特朗普政府將對其裁決提出上訴。

萊昂的裁決和上訴發生在同一周，負責審批華盛頓地區聯邦財產建設的關鍵政府部門最終批准了該項目。

萊昂大法官（由共和黨前總統小布殊，George W. Bush提名）在其裁決中暫停執行其命令，並承認「停止正在進行的建設項目可能會引發後勤問題」。

2026年3月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍一號上發表講話，同時手持白宮宴會廳的設計圖。（Reuters）

萊昂大法官也在裁決中提到國家安全問題。他表示，他審查了政府私下提交的信息，並得出結論：停止建設不會危及國家安全。他將任何對白宮安全至關重要的建設工作排除在禁令範圍之外。