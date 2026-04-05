伊朗戰爭｜以軍高層認為德黑蘭政權仍穩固　認真主黨威脅令人擔憂

一名以色列將領承認，以軍低估黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的實力，並認為伊朗政權依然穩固，或許最終需要同伊朗達成「某種協議」。



以色列第12頻道電視台（Channel 12）周六（4月4日）晚間播出以色列國防軍北方司令部司令米洛（Rafi Milo）的錄音。他在3月31日與北部集體社區米斯加夫阿姆（Misgav Am）居民代表見面時，被錄下幾段發言。報道說，這次見面「氣氛緊張」，米洛就當地一名居民此前遭以軍炮火誤擊身亡道歉。

以色列國防軍北方司令部司令米洛（Rafi Milo）。（以色列國防部圖片）

米洛指出，以色列軍方原本評估黎巴嫩真主黨在2024年下半年「北方之箭」行動中已經被削弱，但對方在當前衝突中展現的戰鬥力比預期更強，兩者之間有差距。

儘管真主黨「遭受重創」，作戰能力仍然「令以色列軍方擔憂」。真主黨仍然有能力發射大量火箭彈，且大多數火箭彈的目標是以軍。

2026年3月22日，真主黨與以色列之間的衝突升級之際，黎巴嫩Qasmiyeh附近的橋樑遭色列空襲。（Reuters）

米洛在另一段錄音中說，他認為以色列和美國對伊朗的戰事不會以「政權更迭」告終。伊朗「政權儘管正在經歷動盪，但似乎仍然保持穩定。或許最終需要達成某種協議」。

第12頻道電視台當天也引述一名以色列空軍情報官報道說，戰事開始前，以軍評估伊朗有大約2500枚彈道導彈。經過發射消耗和美以空襲摧毀，伊朗目前能夠打到以色列的彈道導彈還有1000多枚。

本文獲《聯合早報》授權轉載

