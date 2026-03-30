內塔尼亞胡下令擴大黎巴嫩緩衝區 多領域作戰打擊伊朗及代理人
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於3月29日表示，他已指示以色列國防軍擴大在黎巴嫩南部控制的緩衝區，並計劃從根本上改變以色列北方的局勢。
內塔尼亞胡當天在以軍北方司令部發表聲明說，他已與以國防部長、以軍總參謀長等官員共同評估了局勢。但他沒有透露討論的具體內容。他表示，以色列正在進行一場多領域作戰，打擊伊朗及其代理人，並在伊朗內部製造「明顯裂痕」。
他又稱，以色列已經深入敵方腹地，在敘利亞、加沙地區、黎巴嫩建立了3個緩衝區。
美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，作為伊朗的主要地區盟友，黎巴嫩真主黨3月2日晚開始向以色列北部發射火箭彈，以色列則對黎南部、東部和首都貝魯特等地發起猛烈空襲，並在黎南部展開地面行動。
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