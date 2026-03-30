無國界醫生：以色列攻擊加劇黎巴嫩　切斷民眾醫療服務

中東地區局勢持續緊張，隨着以色列加劇對黎巴嫩的攻擊，當地平民的處境日益惡化，本月已有超過一百萬人被迫逃離家園。根據黎巴嫩衞生部數據，本月2日至23日期間，即約三周內已有1,039人因攻擊被殺，當中12%為兒童。

無國界醫生警告以軍持續的轟炸，以及隨之而來的民眾被迫流徙，已嚴重影響黎巴嫩人生活並阻撓他們獲得基本服務；組織呼籲各方保護平民和醫療護理，並終止強迫民眾無限期流離失所的措施。



以色列發布的撤離令一共覆蓋14%黎巴嫩國土，導致當地五分一人流離失所。然而，在不受撤離令覆蓋的地區，包括分別位於貝魯特（Beirut）和該國南部的部分地方，人們仍面對反覆空襲和無人機攻擊的即時威脅。與此同時，許多人面對強制撤離令時，選擇留在原地：有些是不想放棄家鄉，有些是基於社經難處和疲弱的健康狀況而別無他選地留下。留守者極難獲得醫療護理，而醫療和人道工作者同樣難以接觸他們。

到訪黎巴嫩的無國界醫生總幹事沙阿醫生（Dr Tejshri Shah）說：「不論是自行抉擇或純粹無計可施而尚未離開上述地區的平民，我們都十分擔心其人身安全。我們呼籲時刻保護平民和醫療設施，讓人們能繼續獲得醫療護理和其他基本服務。」

無國界醫生於貝魯特開設流動診所，支援流離失所的家庭。（無國界醫生提供）

大量醫療設施停運 醫療服務被切斷

黎巴嫩的基本醫療護理提供受阻，截至本月23日，世界衛生組織表示已有超過63宗報稱針對醫療設施的攻擊，造成40名醫護人員死亡、91人受傷。另外，超過5間醫院被迫撤離，而該國逾54間基層醫療護理中心被迫關閉。該國南部仍有數間醫院維持運作，提供初步急症護理和轉介服務；無國界醫生向這些設施提供醫療物資、發電燃料，以及毛氈和衞生套裝等基本救援物資。

位於南部的納巴泰政府醫院（Nabatiyeh Governmental Hospital）是其中一間接收大量死傷者的醫院。到訪該院的無國界醫生醫療統籌哈馬德醫生（Dr Luna Hammad）說：

那些決定繼續留在納巴泰工作的醫院員工別無他選，只能棲身醫院內、避免乘車外出，同時尋覓安全之地。他們已苦撐數周，幾乎沒有休息，在承受持續壓力和恐懼的重擔之際，醫院仍不斷應對大規模傷亡事故。 醫療統籌哈馬德醫生（Dr Luna Hammad）

無國界醫生在黎巴嫩全國展開緊急應對，透過開設15間流動診所和派出流動心理健康團隊，支援受影響社群。(無國界醫生提供)

無國界醫生的98%經費來自公眾的小額捐款，組織致力確保財政獨立，以能在複雜的環境和衝突地區之中，自主及迅速地僅基於醫療需要開展工作。無國界醫生自3月2日起已在黎巴嫩全國展開緊急應對，包括運營15間流動診所、派出流動心理健康團隊並開設心理健康熱線、向受影響的醫院和民眾提供所物資，以及展開水利衞生應對工作等。

目前，團隊正在貝魯特、黎巴嫩山、南黎巴嫩、北黎巴嫩和阿卡爾（Akkar）部分地區，提供基層醫療護理、轉介和其他支援，幫助人們繼續接受治療，但持續的專科和長期病護理仍被中斷。

流離失所者棲身於貝魯特街頭的塑膠帳篷內，但當地近期的天氣寒冷兼有雨，他們的生活因而更艱難。(無國界醫生)

一名流離失所的56歲白血病人前來組織的流動診所求診時表示，之前所在的醫院需要撤離，其醫療護理因而中斷，他說：

我甚麼都沒帶就逃離，現在無處可去。原本我戰勝癌症在望，但現在我晚上睡在公園的帳篷裏，不知道哪裏能找來下一劑藥，也不知道如何繼續治療。 白血病人

隨着轟炸和流徙情況持續，讓人們生存和醫療服務運作的空間日漸萎縮。

無國界醫生呼籲保護平民和醫療護理，並要求停止強迫民眾無限期離家、中斷他們治療的措施。