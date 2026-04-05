澳洲商會：中國車輛2月銷量首度登頂　終結日本汽車28年霸主地位

澳洲聯邦汽車工業商會（Federal Chamber of Automotive Industries，FCAI）數據顯示，2026年2月，中國汽車在澳洲銷量達到了22362輛，首次超越日本（21671輛），成為澳洲最大新車來源國。



其中，比亞迪以同比62.2%的增速領跑，5323輛的銷量、5.9%的市佔率領跑中國品牌。

澳洲近12個月汽車銷量排行榜中，長城、名爵、比亞迪、奇瑞4家中國品牌成功躋身前十強。

這一成績，尤為不易。

要知道，自1998年起，日本汽車便牢牢掌控澳大利亞汽車市場。

終結日本汽車28年霸權，中國車企做對了什麼？

有人可能覺得，中國汽車是以低價取勝。

這是一種刻板印象。

準確地說，中國汽車走的是「同價高配」的路線。

在同價位車型中，中國品牌提供了更豐富的智能座艙、L2級及以上智能駕駛輔助系統、主被動安全配置，真正實現「同價高配、同質價優」，打動了對實用性要求極高的澳洲消費者。

以比亞迪ATTO 1（海鷗）為例，起售價僅23990澳元（約13萬港元），與起亞Picanto等微型燃油車價格持平，卻提供了340公里續航、刀片電池安全技術、智能座艙系統等配置，遠超同級油車。

此外，中國車企並沒有完全照搬本土車型，而是對澳洲市場進行了精準調整。

澳大利亞地廣人稀、家庭出行頻繁，民眾大多熱愛露營、拖掛遊艇等戶外生活。

針對這一特點，比亞迪推出了Shark 6農夫車，提供2500公斤牽引力，支持戶外放電，完美適配澳洲人生活方式。

2025年6月26日，比亞迪 Shark6多功能電動車亮相由FutureDrive AutoShows主辦的墨爾本電動車展。（Getty）

2025年，Shark 6農夫車銷量超1.8萬輛，拿下澳大利亞最暢銷PHEV車型、PHEV農夫車銷量冠軍被譽為澳洲「神車」。

最近美伊衝突引發油價飆漲，更是為中國汽車的崛起加了「一把火」。

別看澳洲是個資源大國，成品油卻高度依賴進口。

成品油整體進口依賴度高達80%，高度集中於新加坡、韓國、馬來西亞。

這些國家的煉油廠的原油，又幾乎全部依賴中東，運輸必經霍爾木茲海峽。

如今美伊衝突難解、霍爾木茲海峽航道受阻，澳洲直接面臨油價暴漲、燃油短缺的雙重衝擊。

受國際油價影響，澳洲人常用的柴油均價已達每升2.943澳元（約15.9港元），累計上漲60%，不同標號的汽油價格也持續上漲。

更嚴峻的是，加油站「油荒」已經從最初的偏遠鄉村蔓延到城市，已有500多間加油站供給短缺。

圖為2026年3月在澳洲悉尼的加油站（Reuters）

油價上漲，提高了生活成本。

越來越多的澳洲國民開始考慮純電動車，尤其是價格更親民的車型。

比亞迪澳洲公司發言人透露，自全球能源市場動盪、燃油價格高漲以來，當地客戶諮詢量已增長50%。

與歐洲、中國等其他地區相比，澳洲汽車電動化稍顯遲緩。

此次全球能源市場動盪，正在倒逼其加速轉型，也為中國汽車崛起提供了千載難遇的機遇。

有趣的是，日本車企當年的崛起，正是抓住了上世紀70-80年代的全球石油危機。

彼時，國際油價飆升，美系大馬力「油老虎」車型因油耗過高備受詬病。

日本汽車憑藉省油、耐用、性價比高的優勢，迅速獲得澳洲消費者的青睞，直到1998年徹底奠定霸主地位。

2025年6月26日，比亞迪Sealion 6亮相由FutureDrive AutoShows主辦的墨爾本電動車展。（Getty）

如今，油價暴漲讓澳洲乃至全球消費者再次面臨「用車成本飆升」的困境。

只是這一次，時代機遇的天平，傾向了中國汽車。

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