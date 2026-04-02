澳洲總理：伊朗戰爭最終目標不明　時間越久對全球經濟影響越大

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，伊朗戰爭的最初目標已經達成，尚不清楚美國未來還有哪些目標需要實現。



阿爾巴尼斯呼籲緩和局勢，並指出美國和以色列的襲擊已經削弱了伊朗的空軍、海軍和軍事工業基礎。

他星期四（4月2日）在首都坎培拉發表講話時說：「既然這些目標已經實現，尚不清楚未來還需要實現什麼，或者戰爭的最終目標是什麼。」

阿爾巴尼斯在回答有關他對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）如何進行這場戰爭的看法時說：「我希望看到戰爭目標更加明確，我希望看到局勢降級。」他說：「顯而易見的是，戰爭持續的時間越長，對全球經濟的影響就越大。」

2026年4月1日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在首都坎培拉國會大廈辦公室向全國發表講話。（Reuters）

法新社報道，澳洲依賴進口燃料，汽油儲備僅夠維持約37天。為了緩解油價飆升帶來的衝擊，政府已採取降低汽油稅等措施，並承諾向企業提供6億8000萬澳元（約36億6000萬港元）的貸款。

阿爾巴尼斯此前曾說，澳洲並非這場戰爭的參與者。

國防部長馬爾斯（Richard Marles）星期四說，政府正與英國和法國就如何為開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）作出貢獻進行磋商。和平時期，全球五分之一的石油都要經過霍爾木茲海峽。

自2月28日美國與以色列空襲伊朗引發更大規模的地區衝突，導致全球油氣價格飆升以來，伊朗實際上已經封鎖了這條至關重要的海峽。

馬爾斯在接受澳洲天空新聞採訪時說：「我們希望霍爾木茲海峽保持開放。這取決於何時具備相應的條件才能採取這些措施。而目前這些條件尚未具備。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

