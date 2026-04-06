阿提密斯二號進入月球勢力圈　勢打破阿波羅13號距離地球紀錄

美國「阿提密斯二號」（Artemis II，又譯阿爾忒彌斯，阿提米絲，月亮女神）獵戶座（Orion）太空艙4月5日進入月球的勢力圈（sphere of influence，SOI），準備觀測月球工作，同時將會打破阿波羅13號（Apollo 13）在1970年創下航行距離地球最遙遠的紀錄。



《衛報》及美媒等傳媒報道，獵戶座太空艙在距離月球3.9萬英里（約6.28萬公里）、地球23.2萬英里（約37.34萬公里）的位置進入月球勢力圈，其後會於6日飛越月球大約6小時。

獵戶座四名太空人屆時將會透過肉眼及相機觀測月球表面，並會記錄過往24名阿波羅太空人難以目測的月球背面，而這時傳訊信號受阻，導致將出現40分鐘的通訊空白期。

而在觀測任務前，獵戶座的太空人亦趁機測試每件值100萬美元的「求生」衣，美國太空總署（NASA）指，這件橙色的太空衣在升空及重返地球時所穿着，但亦會在機艙減壓等情況時使用。

圖為2026年4月3日，NASA發布的阿提密斯二號（Artemis II）四名太空人在出發前的照片。（X@NASA）

太空艙完成觀月工作後，就會跟從阿波羅13號的八字形飛行路徑重返地球，但獵戶座距離地球的位置將比阿波羅13號創下的248,655英里（約400,171公里）超出逾4100英里（約6600公里），打破新高。

圖為2026年4月2日，美國太空人科克（Christina Koch）在獵戶座太空艙內望向地球。（NASA/Handout via REUTERS）

預計獵戶座太空艙回程時會與國際太空站進行通訊，是首次有征月成員與國際太空站進行太空對話。而太空艙計劃在10日於聖迭戈（San Diego）對開的太平洋上降落。