阿提密斯2號｜獵戶座太空艙點火奔月　太空人測試GoPro、iPhone等

美國太空總署（NASA）表示，搭載四名太空人的阿提密斯2號（Artemis II）獵戶座（Orion）太空艙，於周四（4月2日）成功執行關鍵推進器點火，將機組人員推出地球軌道，送往月球。機組人員在太空中度過首日，測試多種攝影裝置，包括GoPro、iPhone及Nikon相機。



路透社報道，這項名為「地月轉移注入燃燒」（translunar injection burn）的操作於美東時間4月2日晚上7時49分（本港時間4月3日早上7時49分）展開，將太空艙從橢圓形地球軌道拋出，沿8字形軌跡朝月球前進。這是任務最後一次主要推進器點火，此後獵戶座艙將主要受軌道力學影響。

太空人以8字形繞月球背面飛行軌跡：

加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）在點火後約10分鐘回報：「我們現在正好看到月球照亮的地球暗面，景色非常美麗。太棒了。」

成功發射後不久，美國太空人科克（Christina Koch）通報馬桶出現紅色閃爍警示燈，任務工程師隨後修復。指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）嘗試使用Microsoft Outlook檢查電郵失敗，亦在任務控制中心協助下迅速解決。

NASA在社交平台X公布，遠程攝像機拍下首批阿提密斯2號（Artemis II）執行任務的圖片。（X@nasahqphoto）

此次操作後，機組人員預計於周日（4月5日）早晨進入月球引力影響圈，有望打破1970年阿波羅13號（Apollo 13）創下的距離紀錄。