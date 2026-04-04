阿提密斯2號｜NASA發地球唯美照片　乘客拍下升空壯觀畫面｜有片

「阿爾密斯二號」（Artemis II，又稱阿提密斯2號）的太空人在不斷接近月球的過程中，捕捉了地球的璀璨美景。美國太空總署（NASA）4月3日發布了太空人傳回的首批照片，可以清晰看見我們身處的蔚藍星球。而「阿爾密斯二號」2日升空的時候，一架商業航班上的乘客用相機拍下其升空的壯觀畫面。



有航班乘客拍下「阿爾密斯二號」升空的壯觀畫面：

據美媒報道，「阿爾密斯二號」指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）拍攝的第一張照片顯示，從返回艙的一個舷窗可以看見地球的弧形切割面。第二張照片則展現了整個地球，海洋之上是翻滾的白色雲朵。據美國太空總署稱，照片中甚至還出現了綠色的極光。

美國太空總署發布「阿爾密斯二號」發回的照片：

美國宇航局探索系統負責人Lakiesha Hawkins表示：「想到除了我們四位同伴之外，我們所有人都出現在這張照片中，真是太棒了。」她同時補充，任務進展順利。

截至美國時間4月3日（周五）下午較後時間，懷斯曼和另外3位太空人距離地球超過18萬公里，並且正在迅速接近月球，距離月球還有24萬公里。他們應該會在6日（下周一）抵達目的地。

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「阿爾密斯二號」本港時間2日上午升空的時候，一架商業航班上的乘客用相機拍下其升空的壯觀畫面。客機剛好在火箭發射升空的瞬間飛過發射軌跡附近，讓乘客有機會從窗戶近距離觀看火箭升空。