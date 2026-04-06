韓國情報：朝鮮疑與伊朗保持距離 或為和美國戰後建立新關係鋪路
撰文：聯合早報
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韓國國會議員周一（4月6日）引述國家情報院的消息稱，朝鮮似乎正在疏遠長期夥伴伊朗，並謹慎地控制公共信息，以期在伊朗戰爭後保留與美國建立新關係的可能性。
路透社報道，出席國家情報院閉門簡報會的國會議員朴善元（音譯）說，自2月28日衝突爆發以來，朝鮮尚未向伊朗運送任何武器或物資。此外，在伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）於空襲中喪生後，朝鮮沒有發表任何公開的哀悼聲明。
朴善元引述國家情報院的消息稱，在哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）被選為新任最高領袖時，平壤方面也沒有發出任何祝賀信息。
儘管中國和俄羅斯就衝突頻繁發表聲明，但朝鮮外務省迄今為止僅發表了兩份措辭較為溫和的聲明。韓國國家情報院說，這與朝鮮近期避免直接批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的傾向相符。
一名議員說，韓國國家情報院認為，這是為了在預計於5月舉行的中國國家主席習近平與特朗普峰會後，爭取新的外交空間。
韓國國家情報院告訴議員，朝鮮還面臨着與中東危機相關的巨大經濟壓力，包括工業物資採購中斷、物價上漲和匯率飆升。
韓國國家情報院還說，朝鮮正在努力確保俄羅斯的石油供應。
在2月底舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會上，金正恩似乎為與華盛頓進行對話留下了餘地。他說，如果美國承認朝鮮的擁核國家地位並撤回敵對政策，兩國「完全可以相處融洽」。
朴善元說，韓國國家情報院評估認為，金正恩親自發表這些言論是故意發出信號，希望與特朗普保持良好關係，並在中東衝突平息後為平壤開啟新的外交篇章做好準備。
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