韓國情報：朝鮮疑與伊朗保持距離　或為和美國戰後建立新關係鋪路

韓國國會議員周一（4月6日）引述國家情報院的消息稱，朝鮮似乎正在疏遠長期夥伴伊朗，並謹慎地控制公共信息，以期在伊朗戰爭後保留與美國建立新關係的可能性。



路透社報道，出席國家情報院閉門簡報會的國會議員朴善元（音譯）說，自2月28日衝突爆發以來，朝鮮尚未向伊朗運送任何武器或物資。此外，在伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）於空襲中喪生後，朝鮮沒有發表任何公開的哀悼聲明。

朴善元引述國家情報院的消息稱，在哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）被選為新任最高領袖時，平壤方面也沒有發出任何祝賀信息。

圖為2026年3月14日，金正恩帶著女兒金主愛視察多管火箭炮試射。（Reuters）

儘管中國和俄羅斯就衝突頻繁發表聲明，但朝鮮外務省迄今為止僅發表了兩份措辭較為溫和的聲明。韓國國家情報院說，這與朝鮮近期避免直接批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的傾向相符。

一名議員說，韓國國家情報院認為，這是為了在預計於5月舉行的中國國家主席習近平與特朗普峰會後，爭取新的外交空間。

韓國國家情報院告訴議員，朝鮮還面臨着與中東危機相關的巨大經濟壓力，包括工業物資採購中斷、物價上漲和匯率飆升。

韓國國家情報院還說，朝鮮正在努力確保俄羅斯的石油供應。

圖為2019年6月30日，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店南側舉行會晤。（Getty Images）

在2月底舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會上，金正恩似乎為與華盛頓進行對話留下了餘地。他說，如果美國承認朝鮮的擁核國家地位並撤回敵對政策，兩國「完全可以相處融洽」。

朴善元說，韓國國家情報院評估認為，金正恩親自發表這些言論是故意發出信號，希望與特朗普保持良好關係，並在中東衝突平息後為平壤開啟新的外交篇章做好準備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

