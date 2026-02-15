匈牙利大選前　總理歐爾班：真正的威脅不是俄羅斯而是歐盟

匈牙利4月舉行大選，總理歐爾班（Viktor Orban）2月14日在支持者集會演講時宣稱，匈牙利面臨的真正威脅不是俄羅斯，而是歐盟。輿論指其政黨正在4月12日大選前加強「反歐盟運動」的力度。



多數獨立民調顯示，歐爾班率領的青年民主主義者聯盟（Fidesz，簡稱青民盟）支持率落後於馬吉亞爾（Peter Magyar）領導的蒂薩黨（Tisza）。與此同時，歐爾班競選時主張如果他的政黨失利，歐盟將會把匈牙利人送到鄰國烏克蘭去送死。

報道指，歐爾班在當日演講中，將歐盟比作上世紀統治匈牙利長達40多年的蘇聯政權，並駁斥許多歐洲領導人認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對歐洲大陸安全構成威脅的觀點。

歐爾班長期反對援助烏克蘭，與俄羅斯保持密切關係，且對歐盟和北約夥伴態度強硬，稱他們為戰爭販子（warmongers）。

2025年10月23日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在歐洲理事會峰會結束後，在歐盟總部舉行了一場記者會。（Getty）

歐盟與匈牙利不時在對烏、司法獨立等問題上爆發爭拗，歐盟凍結數十億歐元對匈資助，歐爾班則頻繁阻撓歐盟對烏關鍵決策。

臨近選舉，歐爾班指控蒂薩黨為歐盟傀儡。蒂薩黨則堅決否認該說法，承諾與歐盟改善關係，重振經濟。