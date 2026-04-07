特朗普：出動逾170軍機營救失蹤機師　實施了欺敵作戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月6日與軍方共同舉行記者會，講述營救兩名失蹤美軍機師的行動細節，稱要慶祝搜救任務成功，並為參與營救的人員感到無比自豪。他表示，美軍出動176架飛機參與營救，並實施了欺敵作戰。他又形容找到失蹤飛行員，就像大海撈針。



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稱伊朗擊中美軍戰機是僥倖 出動逾170架軍機營救

特朗普指出，一架美國F-15E戰機4月3日在對伊朗軍事行動期間，墜毀於伊朗境內腹地。機組的兩名成員均彈射逃生，並降落在了伊朗領土上。他隨即被要求做出決斷，他下令美軍採取一切必要手段，將飛行員接回美國。

他指出，飛行員獨自處理傷口，並設法聯繫美軍指揮部以傳輸自己的實時位置。美國希望通過製造假象，迫使伊朗將搜捕重心分散到不同的區域。美軍突擊部隊最終與伊朗交火，成功解救了受困人員，並最終毫髮無損、零傷亡地撤出了伊朗領土。

特朗普表示，美國在營救被擊落的F-15E戰鬥機飛行員時，先是在短時間內便調集了21架軍機深入伊朗空域；在搜救第二名飛行員的行動中又動用了155架飛機，其中包括4架轟炸機、64架戰鬥機、48架空中加油機、13架救援機以及其他各類機型，美軍還炸毀了兩架陷入沙地中的運輸機。

斥媒體洩露失蹤飛行員信息 促記者供出洩密者

特朗普強調，美軍在伊朗執行了超過1萬次戰鬥飛行任務，打擊了1.3萬多個目標。F-15是首架被伊朗擊中的有人駕駛戰機，形容伊朗只是僥倖擊中。 沒有人比美國擁有的軍隊更強大，不會讓任何一個美國士兵掉隊。

他批評，媒體洩露了涉及美軍失蹤飛行員的敏感信息，美國政府目前正在全力搜尋泄密者，要求記者供出。他還表示，洩密者應當入獄。

CIA局長稱藉欺敵救出士兵 凱恩稱翌日有更詳細簡報

一同出席記者會的中央情報局（CIA）局長特克利夫（John Ratcliffe）表示，CIA開展了一場「欺騙行動」，令伊朗相信失蹤飛行員在其他地方。他表示，CIA於4日上午確認，其中一人藏身於山縫之中，敵人未發現他，但CIA卻能找到他。

赫格塞思表示，美軍白天飛了7個小時才找到第一位飛行員，晚上又飛了7個小時才找到第二位，行動獲得特朗普全力支持。 美國參謀長聯席會議主席凱恩形容，這是一次危險的任務，他和赫格塞斯會在7日進行更詳細的簡報。