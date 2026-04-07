美媒：美軍炸哈爾克島　特朗普稱今晚將有「整個文明消亡」｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰爭爆發，更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，戰事持續逾一個月，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機，本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．特朗普與軍方在白宮共同舉行記者會，重申伊朗須在美東時間7日晚上8點（本港時間8日早上8點）前達成協議，否則伊朗所有橋樑都將在7日午夜被摧毀、所有發電廠將在午夜前停運。他之後再次警告，若伊朗無法達成協議，「（伊朗）整個文明今晚將會消亡，再也無法恢復。」



．據《華爾街日報》報道，美國於美東時間周二凌晨對伊朗哈爾克島50多個目標發動襲擊。



．英國《泰晤士報》引述外交備忘錄指，伊朗新最高領袖穆傑塔巴目前處於「無行為能力」（incapacitated）狀態，並在聖城庫姆市（Qom）接受治療。



．以色列向伊朗的火車乘客及鄰近鐵路的民眾發警告



．聯合國秘書長古特雷斯對美方威脅空襲伊朗發電廠、橋樑及其他基礎設施的言論表震驚



．美國有民主黨籍眾議員提出彈劾防長赫格塞思，指控他對伊朗軍事行動處理不當



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香港時間4月7日

美軍轟炸哈爾克島

【20:17】美國副總統萬斯稱，伊朗戰爭的軍事目標已經達成。他重申給伊朗的最後期限是美東時間4月7日晚上8點，稱「美國有信心伊朗會作出回應」。

【20:17】據《華爾街日報》報道，美國於美東時間周二凌晨對伊朗哈爾克島50多個目標發動襲擊。

【20:07】美國總統特朗普警告，若伊朗無法在4.7日達成協議，「（伊朗）整個文明今晚將會消亡，再也無法恢復。我不希望那樣的事情發生，但它很可能會發生。」

他表示：「今晚是歷史上最重要的時刻之一，我們在伊朗實現了徹底的政權更迭。」

【19:24】一位匿名美國官員向美媒Axios確認，美軍對伊朗哈爾克島上的軍事設施發動襲擊。據伊朗邁赫爾通訊社早前報道，伊朗哈爾克島遭到美以多次襲擊，島上有爆炸聲傳出，報道未具體說明遇襲具體地點或設施。

美國霍士新聞記者Jennifer Griffin報稱，以色列未有參與此次襲擊，美軍打擊目標包括軍事掩體、雷達站和彈藥庫。一位匿名高級官員稱，襲擊是向伊朗傳遞的一則信息。

【18:38】伊朗伊斯蘭革命衛隊警告鄰國「克制已結束（RESTRAINT IS OVER）」，表示將攻擊美國及其盟友的基礎設施，威脅擾亂未來數年該地區的石油與天然氣供應，同時警告美國，若越過紅線，將會對非區域內國家發動襲擊。

【16:39】連接沙特及巴林的一條25公里長的主要大橋受伊朗威脅而暫時封閉後，目前已經重開。

穆傑塔巴傳於聖城治療

【16:20】英國《泰晤士報》6日引述外交備忘錄報道，伊朗新最高領袖穆傑塔巴目前處於「無行為能力」（incapacitated）狀態，並在聖城庫姆市（Qom）接受治療。

【16:00】總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）指，美以空襲伊朗至今，已造成近3600人喪生，其中至少1665名死者為平民，當中包括最少248名兒童。

【15:36】中國外交部表示，伊朗戰事延宕，造成重大人員傷亡和損失，衝擊地區國家的安全穩定，影響世界經濟和能源安全。中方對此深感關切和擔憂，戰事延宕、衝突升級不符合任何一方的利益，各方都應當為緩和局勢推動和談發揮建設性作用。

【15:09】以軍稱在6日空襲伊朗設拉子（Shiraz）的化工設施。

【14:00】伊朗駐巴基斯坦大使表示，巴基斯坦遊說停火的正面及具建設意義的努力，正邁向關鍵時刻。

【13:50】伊朗傳媒指，德黑蘭一座猶太人教會毀於空襲。當地大部分猶太人在1979年伊斯蘭革命時逃離海外，但目前仍有少數猶太裔人口。

【13:25】以色列軍方向伊朗民眾發警告，指他們如果處身火車或鄰近鐵路或危害性命。

【13:18】澳洲總理阿爾巴尼斯宣布9至11日出訪新加坡，討論確保石油進口供應。

【12:33】伊朗威脅攻擊沙特東部後，連接沙特及巴林的一條25公里長的主要大橋暫時封閉，而該大橋亦是美國第五艦隊所在的巴林唯一連接阿拉伯半島的道路。

民主黨眾議員尋求彈劾防長赫格塞思

【11:39】馬來西亞外交部表示，該國7艘被困中東的船隻中，有一艘已獲准通過霍爾木茲海峽，並正前往目的地。

【10:43】特朗普揚言轟炸伊朗發電設施後，有伊朗官員發表錄影講話，呼籲當地青年到發電設施築成人鏈。

【10:27】新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）認為，特朗普威脅攻擊伊朗民用基建的言論無助改善局勢。

【09:33】以色列傳媒報道，內塔尼亞胡5日與特朗普通電話時，曾警告對方不要在這個時刻與伊朗達成停火協議將帶來嚴重風險。

【09:28】韓國總統李在明將派使節出訪哈薩克、阿曼及沙特阿拉伯，以確保燃料供應。

【09:27】日本政府消息人士透露，伊朗批准一名日本記者保釋，消息指該名記者為日本放送協會（NHK）德黑蘭分社社長。

【08:46】聯合國安理會預計在7日表決經修改、立場較溫和的保障商船通過霍爾木茲海峽的決議案。

【08:17】特朗普在白宮記者會上批評盟友澳洲、日本及韓國，指對方在這場戰爭中與北約一樣沒有提供協助。

【07:50】美媒Axios： 美國民主黨籍眾議員安薩里（Yassamin Ansari）宣布，將對國防部長赫格塞思提出彈劾條款，指控他對伊朗軍事行動處理不當。不過，由於共和黨控制國會兩院，安薩里的彈劾行動極不可能成功。

【05:38】伊朗哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人：特朗普充滿「妄想」，其無禮且傲慢的言辭，以及毫無根據的威脅，將無法彌補美國所遭受的「羞辱」。

【05:34】伊朗教育部長卡澤米（Alireza Kazemi）：美國和以色列發動軍事行動以來，已造成伊朗共310名學生和教師死亡；約900處教學、行政和體育設施等受損，其中包括750個教學建築。

【05:03】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）透過發言人稱，對美方威脅空襲伊朗發電廠、橋樑及其他基礎設施的言論表震驚，強調任何針對民用基建的攻擊都違反國際法。

【03:53】以色列國防軍：已對伊朗兩大石化綜合設施實施打擊，導致伊朗超過85%的石化產品出口能力遭重創。

【03:51】伊朗外交部發言人：美國人民應該知道，他們的政府正對伊朗進行不公正、不公平和侵略性的戰爭。美國人民必須讓他們的政府為所犯的罪行負責。

【03:33】俄方就中東局勢發聲明：外交途徑解決衝突機會仍存在。

【01:10】特朗普與軍方在白宮共同舉行記者會，講述營救美方戰機飛行員的行動，重申伊朗須在美東時間7日晚上8點前達成協議，否則伊朗所有橋樑都將在7日午夜被摧毀、所有發電廠將在午夜前停運。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）與軍方共同舉行記者會。 身旁為美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。（Reuters）

伊媒：伊朗拒美國停火提案 倡10項條款

【23:54】特朗普稱給伊朗的最後期限不會再改，重申如果伊朗不投降，美國將打擊其基礎建設。他又稱，在他5日發出最後通牒後，伊朗談判代表提出一份重大提議，此舉意義重大但不夠好。

【23:42】以色列國防軍：過去一夜對伊朗首都德黑蘭多個機場發動大規模空襲，摧毀了數十架伊朗空軍飛機和直升機。

【22:40】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗已就美國提案向巴基斯坦作出回應，伊朗的回應顯示德黑蘭拒絕停火，並強調必須永久結束戰爭。

報道又指伊朗的回應包含10項條款，其中包括結束地區衝突、制定霍爾木茲海峽安全通行協議、解除制裁、重建等。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮為小孩子舉行的復活節滾彩蛋活動，與復活節兔子合影並發表講話。 （Reuters）

2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況（WANA via REUTERS）

特朗普即將舉行記者會

【22:35】對於外媒引述消息人士指，調解方正制訂新的停火方案，白宮官員向英國廣播公司（BBC）回應指，該只是眾多方案之一，特朗普尚未簽署批准。

白宮方面稱，特朗普將於當地時間下午1時（香港時間7日凌晨1時）舉行的記者會講述更多。

【22:29】阿聯酋總統顧問加爾加什（Anwar Gargash）指，伊朗現時的策略可能會加強海灣國家與美國的安全聯盟，而不是削弱，並導致以色列在地區影響力增強。他又補充指，阿聯酋將「加倍」加強與美國的關係。

【22:21】伊朗外交部說，美國日前展開的營救墜機機師行動，可能是「從伊朗竊取濃縮鈾」的掩護。

【21:55】彭博社報道，周末期間有21艘船隻通過霍爾木茲海峽，為自海峽3月初通行量下降以來，最高的兩日通行總量。

【20:54】伊朗傳媒指，伊朗馬爾達什特（Marvdasht）一處石化工廠遭襲擊，火勢已受控，未接獲有重大損壞的報告。

【20:38】美國4月5日宣布成功營救失蹤的F-15E戰機機師後，據美媒6日報道，衛星圖顯示營救行動一帶道路的沿線出現至少28個彈坑。報道談到在美軍特種部隊靠近機師藏身地點時，美方曾對附近一帶展開空襲，以確保伊朗軍隊難以靠近。

【20:00】以色列方面指，伊朗聖城旅特種作戰部隊（840部隊）指揮官巴蓋里（Asghar Bagheri）死亡。

【19:54】以色列海法有民宅遭伊朗導彈擊中的事件中，增至4人死亡。

伊朗：襲擊美國的黎波里號

【19:52】伊朗國營傳媒指，伊朗革命衛隊襲擊美國兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli），迫使其撤退至南印度洋。

革命衛隊又襲擊一艘據稱屬於以色列、舷號為SDN7的貨櫃船，未透露其具體位置。

路透社：巴格達機場附近美國外交設施遭襲

【18:15】路透社引述消息人士指，無人機襲擊伊拉克巴格達機場附近一處美國外交設施，現場冒煙。

【17:19】伊朗傳媒報道，伊朗外交部發言人稱德黑蘭已制訂對美國的外交回應，將適時公布。

【17:12】伊朗批評國際原子能機構（IAEA）不作為，指伊朗核電廠已遭遇4次襲擊。

【16:20】伊朗軍方表示，打擊美軍位於科威特布比延島（Bubiyan island）的新營地。

伊朗革命衛隊情報機構負責人死亡

【15:45】伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊情報機構負責人哈德米（Majid Khademi）身亡，未有講述詳情。

路透社：伊朗稱不為臨時停火重開海峽

【15:21】路透社引述一位不具名的伊朗高級官員指，伊朗不會為了臨時停火而重開霍爾木茲海峽，又指相信美國方面未準備好永久停火。

路透社：美國伊朗各收到停火方案

【14:55】路透社引述消息人士指，巴基斯坦軍方首長分別與美方及伊朗方面通話，其中美方由副總統萬斯、特使威特科夫（Steve Witkoff）參與，伊朗方面則是外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。

報道指，知情人士透露伊朗和美國已收到一份結束敵對行動的方案，方案可能在周一生效並重新開放霍爾木茲海峽。知情人士又指，方案框架概述2階段實施的內容，即首先立即停火，然後達成全面協議。

【14:23】日本首相高市早苗在國會會議上就中東局勢惡化表示，有意分別與美國和伊朗舉行首腦會談。

【14:02】阿聯酋官員表示，任何解決戰爭的方案都須保證霍爾木茲海峽的通行，並警告指若果協議未能遏制伊朗的核計劃及其導彈、無人機，將導向一個「一個更加危險、更加動盪的中東」。

阿聯酋總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）指「霍爾木茲海峽不能遭任何國家挾持」。

以色列北部海法一幢民宅遭炮火擊中，2026年4月6日，救援人員在現場搜索生還者（MDA/Handout via REUTERS）

【13:00】中國駐沙特大使館發布重要提醒，指中東緊張局勢加劇，戰事擴大風險進一步升高，有關方宣稱區內石油、電力等基礎設施可能成為重要打擊目標。因此再次提醒在沙中國公民密切關注安全形勢和沙有關部門發佈的相關公告和警報，遵守當地法律法規，切實增強安全防範意識，減少外出。遠離敏感區域，不隨意拍攝，不在社交媒體傳播相關信息。

【12:20】伊朗前外長扎里夫（Javad Zarif）在《外交》雜誌撰文，提及結束美以伊戰爭的路線圖，包括警告戰火拖延下去雖對德黑蘭有「心理滿足」，惟平民性命及基建將會進一步損失。伊朗法斯通訊社之後指，扎里夫的言論遭譴責，並認為對方與國家安全背道而馳。

以色列海法民宅遭擊中

【11:09】以色列海法遭伊朗導彈攻擊，一幢民宅遭擊中，救援人員在瓦礫中發現兩具遺體，另有兩人仍然被困。

【10:43】韓國總統李在明表示，首爾方面需要接受由中東進口石油的某程度風險。

【10:10】美媒Axios報道，伊朗戰爭調停者嘗試盡最後努力刻推動45天停火。

【10:05】伊朗法爾斯通訊社（FARS）稱德黑蘭東南部一個住宅區遇襲，至少13人喪生。

【09:45】石油輸出國組織（OPEC）5日宣布，沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼等8個主要產油國決定5月日均增產原油20.6萬桶。

【09:18】半島電視台指，阿聯酋總統顧問Anwar Gargash表示，當地願意參與由美國領導的國際行動，以確保霍爾木茲海峽的航行安全。

【08:25】以色列總理內塔尼亞胡稱與特朗普通電話，祝賀對方果斷拯救失蹤美軍戰機軍官的決定，特朗普則感謝以色列的協助。

【07:34】美以打擊伊朗德黑蘭南方庫姆市（Qom），造成至少5人死亡。

【06:33】以色列國防軍：已進一步擴大對黎巴嫩南部真主黨的地面攻勢，並部署了一個預備役旅執行「有針對性的行動」。

【05:54】美國白宮：特朗普將於美東時間6日下午1時舉行記者會。

【05:18】美國國務院發言人：與伊朗有關聯的武裝組織當晚在伊拉克發動兩宗襲擊，目標是美國駐伊拉克的外交官和設施。美國持續敦促伊拉克政府履行其責任，阻止相關襲擊，並防止武裝人員利用伊拉克領土發動襲擊。

【05:14】針對特朗普威脅稱，如果伊朗在4月7日晚之前不重開霍爾木茲海峽，將會「炸毀一切」，伊朗外交發言人巴加埃回應稱，伊朗的反應將是予以對等報復，對於美國的同類基礎設施，又或有助於美國攻擊伊朗的基礎設施視為目標。

【04:56】伊媒：24小時內有15艘船獲得伊朗許可，通過了霍爾木茲海峽。

【03:43】《耶路撒冷郵報》引述兩名消息人士稱，以色列和美國已經確定了一份全面的戰略目標清單，如果伊朗未能滿足特朗普最後通牒的要求，美以將對伊朗境內的這些目標進行打擊。

【02:15】巴基斯坦外交部：巴基斯坦外長和沙特外長通話，強調需要緩和局勢的迫切性，並同意雙方保持密切聯繫。

【02:04】以色列第14頻道：以色列認為伊朗達成協議的可能性很低，以軍正在準備對伊朗能源基礎設施進行大規模打擊。

【01:16】伊朗最高領袖穆傑塔巴在社交媒體發文強調，伊朗人民的意願是繼續開展有效的國土防禦行動，同時須繼續封鎖霍爾木茲海峽。

【00:04】《華爾街日報》：美官員討論戰爭進入第二階段 將伊朗發電廠及橋樑列為合法打擊目標。

【00:40】特朗普在社交平台發帖，只有「美東時間周二晚上8點」字眼。美國Axios網站、彭博社等主流媒體，均解讀為「特朗普將對伊朗的最後期限延長了24小時」。

圖為2026年4月5日，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）發帖，被指是對伊朗最後通牒具體時間。（Truth Social@realDonaldTrump）

【00:32】伊朗伊斯蘭革命衛隊：已在阿聯酋傑貝勒阿里港航道內擊中一艘以色列籍船隻。

【00:18】《華爾街日報》：特朗普表示，如果伊朗不於4月8日晚間之前開放霍爾木茲海峽，美國將打擊伊朗的發電站；他未給出伊朗戰爭結束時間表。

【00:11】以色列救援部門：由於伊朗新一輪導彈襲擊，以色列北部城市海法一處住宅樓嚴重受損。襲擊導致多人受傷，其中一人傷勢嚴重。

【00:08】伊朗議會議長卡利巴夫：特朗普鹵莽的舉動正在把美國每個家庭拖入地獄，而伊朗整個地區也將陷入戰火，因為特朗普堅持要聽從內塔尼亞胡的命令。毫無疑問：特朗普不會從戰爭罪行中獲得任何好處。唯一真正的解決辦法是尊重伊朗人民的權利，結束這場危險的遊戲。

【00:06】美國Axios網站：美國總統特朗普表示，美國最初擔心被擊落的F-15戰機上被困機組人員傳來的信息是伊朗人設下的圈套，目的是引誘美軍落入陷阱。

【00:05】美國共和黨參議員格雷厄姆：與伊朗的外交窗口正在關閉，這算是保守的說法了。

圖為2026年4月5日，伊朗德黑蘭一份報章的頭版，刊登了美國總統特朗普（Donald Trump ）的照片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

香港時間4月5日

【23:58】俄外交部：美方放棄最後通牒式措辭，將有助於推動波斯灣局勢緩和。

【23:57】ABC新聞：美國總統特朗普表示，與伊朗的衝突應該在幾天內結束，而不是幾周內。他認為目前沒有必要在地面部署美軍，認為沒有必要，但也不排除任何可能性。他又指北約就是紙老虎，他們沒有船，什麼都沒有，普京對他們毫無畏懼。

【23:48】黎巴嫩總統奧恩：已向以色列提出停火倡議，但尚未收到回應，呼籲通過外交途徑結束衝突，減少民眾苦難。

圖為2026年4月5日，在黎巴嫩南部城市提爾（Tyre）·一棟建築物因以色列空襲受損。（Reuters）

【23:36】俄羅斯外交部：俄羅斯外長拉夫羅夫與伊朗外長阿拉格齊舉行會談，表示希望各方努力避免中東局勢升級。

【23:34】美國Axios網站：特朗普在接受電話採訪時表示，美國正與伊朗進行深入談判，有望在4月7日限期前達成協議，達成協議的機會很大，否則「將摧毀那裡所有一切」。

【23:22】伊朗軍方：當天淩晨出動無人機集群，精確打擊以色列石化工業設施及石油制品儲存庫，同時襲擊了美國駐科威特布比延島軍事基地的裝備倉庫、衛星通信單位及美軍指揮總部。

【22:47】英國海事貿易營運處（UKMTO）表示，根據一艘貨櫃船的船長報告，在阿聯酋豪爾費坎港（Khor Fakkan）附近出現不明飛行物，多次濺起水花。

【22:35】中國外長王毅4月5日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話，就當前中東形勢交換意見。王毅表示解決霍爾木茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。

特朗普：或能在周一前達協議

【21:49】路透社報道，美國總統特朗普在接受電視台採訪時稱，正與伊朗談判，相信或能在周一前達成協議。他又指若果伊朗不願達成協議，他將在「理想情況」下取走伊朗的石油。

特朗普並稱，今年較早前美國透過庫德人（Kurds）向伊朗示威者運送一批槍支，但他認為庫德人把這些武器藏起來，未有轉交。

2026年4月4日在以色列特拉維夫舉行反戰抗議活動，一名示威者戴着描繪美國總統特朗普的面具，手持一個嬰兒布偶，戴着描繪以色列總理內塔尼亞胡的面具。（Reuters）

特朗普威脅周二襲伊朗基建

【20:24】特朗普再發文，威脅會在周二攻擊伊朗的發電廠與橋樑等基建設施，「周二將是發電廠日，及大橋日，在伊朗合而為一，這會是前所未有的！！！打開那他X的海峽，你們這群瘋顛混蛋！否則你們會活在地獄，看著吧！讚美真主。」

【20:02】特朗普發帖文指，美軍從伊朗山區深處救出重傷的F-15戰機機組人員是前所未有的壯舉，他指當時伊朗軍方正大舉出動、全力搜捕，且步步逼近，美方在光天白日下救出機師，且在伊朗上空盤旋長達7小時，他形容全體參與人員展現英勇與卓越才幹。

特朗普稱會於美國時間4月6日下午1點在白宮與軍方共同舉行記者會。

伊朗襲中東多地油氣設施

【19:32】伊朗革命衛隊發聲明稱，襲擊阿聯酋、科威特和巴林的石化工廠，以及以色列的煉油廠與阿聯酋的天然氣設施。

革命衛隊警告稱，若果再發生針對在伊朗境內平民的攻擊，伊朗將加強對美國在該地區經濟利益的打擊。

【19:23】路透社報道，以色列安全官員表示在營救美軍機師的行動中，以色列向美國提供情報援助，並停止在該地區的襲擊，以協助這場行動。

【19:18】韓國總統李在明在首爾的教會出席復活節聯合禮拜時指，中東戰事波及全世界經濟，處於復蘇狀態的韓國經濟也受到直接影響，導致弱勢人群正在度過更加困難時期。

【18:20】《紐約時報》指，伊朗軍方發言人稱美國的營救行動失敗，否認該名機師已獲救出。

【17:40】伊朗武裝部隊聯合司令部發言人表示，實地評估顯示美方有2架C-130運輸機和2架黑鷹直升機遭擊落。

【16:45】在伊朗稱擊落美軍飛機後，伊朗議會議長卡利巴夫在社交平台發布圖片。

【15:14】埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）分別與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）以及包括伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在內的其他地區代表通電話，討論緩和地區局勢方案。

【15:00】美媒引述消息人士指，在美軍救援行動中，失蹤機師是在美東時間4月3日中午左右（即香港時間4月4日凌晨左右）開始與美軍取得「初步聯繫」，美方並得知他在彈射逃生時受傷。

【14:51】阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）表示，在攔截無人機後，碎片掉落使石化公司博祿（Borouge）工廠起火，事故中無人受傷，但工廠暫停運作。

【14:36】韓國副總理兼財長具潤哲在阿聯酋駐韓大使館會見海灣合作委員會6個成員國的駐韓大使，呼籲各方向韓穩定供應能源及石腦油、尿素等關鍵物資。

伊朗指擊毀美方數個「飛行物」

【14:17】伊朗傳媒引述伊朗革命衛隊指，在美軍營救飛行員的行動中，數個「飛行物體」被擊毀。

塔斯尼姆通訊社其後引述伊朗武裝部隊聯合司令部發言人稱，擊落美軍一架C-130軍用運輸機和兩架黑鷹直升機。美方目前未有證實消息。

↓ 伊朗傳媒發布圖片，指美方在救援行動中有飛行物遭擊落 ↓

【13:16】伊朗警方指揮官稱在伊斯法罕擊落一架用於補給的C-130型運輸機。

特朗普宣布成功救援失蹤機師

【12:25】特朗普在社交平台宣布失蹤F-15E機師獲救消息，據他所指，在他指示下，美軍出動數十架軍機展開救援行動；伊斯蘭革命衛隊之後聲稱擊落一架美軍搜索飛機。

【11:33】半島電視台引述一名美國官員指，已經救出另一名失蹤的F-15E戰機機師，目前團隊正嘗試離開伊朗。

【10:38】國際原子能機構（IAEA）前總幹事、諾貝爾和平獎得主巴拉迪（Mohamed ElBaradei）回應特朗普「伊朗時日無多」言論，呼籲海灣國家介入阻止「瘋子」特朗普，避免區內變成火球。

【09:37】彭博社引述知情人士報道，美國正由太平洋等地調動大量隱形巡航導彈到中東，準備投入伊朗戰爭。

【09:26】科威特稱當地兩座電力和海水淡化廠遭到伊朗無人機襲擊，造成「重大」損害，兩台發電機組已停運。

【08:53】衛星影像公司Planet Labs宣布按照美國政府要求，無限期停止公開伊朗及中東衝突區內的衛星圖片。

【06:25】特朗普發影片並配文稱，在一次針對伊朗德黑蘭的大規模襲擊中，打死「伊朗的許多軍事領導人」。

【03:30】美國國務院4月4日宣布，美國聯邦探員3日在美國拘捕伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的外甥女及外甥孫女後，伊朗傳媒報道，蘇萊曼尼2名女兒均否認此事。

【02:30】伊朗外長阿拉格齊在社交媒體發文警告，以色列和美國轟炸伊朗布殊爾核電站，如果造成核泄漏，距離核電站更近的地區鄰國將遭受生命損失。

香港時間4月4日

【23:20】美國國務院4月4日宣布，美國聯邦探員3日在美國拘捕伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的外甥女及外甥孫女。美國國務院指，國務卿魯比奧（Marco Rubio）終止她們的合法永久居民身分。

【22:30】特朗普再向伊朗發出48小時通牒，他在社交網站發文稱「還記得嗎？我曾給伊朗10天時間，要不達成協議，要不開放霍爾木茲海峽。時間所剩無幾，僅剩48小時，屆時地獄將降臨在他們頭上。榮耀歸於上帝！」

美媒：以色列協助美國搜尋失蹤機師

【20:36】《華爾街日報》引述一位匿名以色列安全官員指，在相信是美軍F-15E戰機遭擊落的伊朗區域，以色列空軍已停止空襲，正繼續協助美國搜尋失蹤的機師。

報道稱，救援行動似乎集中在波斯灣沿岸、毗鄰伊拉克的胡齊斯坦省（Khuzestan），該省是伊拉克陸上石油生產核心地帶。

伊朗：美國以色列累計攻擊逾30間大學

【20:29】伊朗科學部長指，自開戰以來，美國與以色列攻擊伊朗超過30間大學。

以色列方面曾指攻擊目標包括與伊朗核武計劃相關的多個研究場所。

【20:13】國際原子能機構（IAEA）表示已獲悉在伊朗布希爾核電廠附近發生的攻擊事件，對此表示「深切關注」，指核電廠及周邊地區絕不能遭到襲擊，呼籲各方保持最大限度的軍事克制，以避免核事故。

伊朗否認捕獲美國F-15E戰機機師

【20:10】伊朗革命衛隊地方官員與伊朗南部省官員否認美國F-15E戰機機師被捕的傳聞。

省官員同時否認另一名機師已獲美方救出的說法，指是「敵方策略」。

伊朗：擊中一艘與以色列有關船隻

【19:53】伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊稱一艘與以色列有關聯的船隻在霍爾木茲海峽遭無人機襲擊後停止航行，船隻起火。

伊朗戰爭：以色列持續空襲黎巴嫩，圖為2026年4月4日在黎巴嫩泰爾（Tyre）的情況（Reuters）

伊朗外長：從未拒絕赴巴基斯坦和談

【19:38】伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，從未拒絕前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加和談，又指伊朗關注的是徹底、持久地結束這場非法戰爭的條款。

【18:44】根據塔斯尼姆通訊社引述信件報道，伊朗方面已授權運送必需品前往伊朗港口的船隻通過霍爾木茲海峽。

信件指，前往伊朗港口的船隻必須與相關部門協調並遵守既定程序才能通過海峽，包括目前在阿曼灣（Gulf of Oman）的船隻。

伊朗石化設施遭襲

【17:41】伊朗傳媒引述官員報道，西南部石化設施遭美國與以色列襲擊，部份區域受損。

【17:20】中國駐以色列大使館稱，使館4月7日將再組織一批在以色列的中國公民（包括港澳台同胞）通過埃及塔巴口岸轉移撤離，籲相關人士特別是身處高風險地區者及時登記個人信息。

美軍累計13死365傷

【17:05】美國國防部公布美軍在這次伊朗戰爭的累計傷亡人數為13死、365傷。

伊朗：飛行物擊中核電廠圍欄1死

【16:55】伊朗傳媒指，飛行物擊中伊朗布希爾核電廠（Bushehr nuclear power plant）圍欄，造成1人死亡。伊朗稱這已是布希爾核電廠一帶第4次遭攻擊。

美國續搜救遭擊落F-15E戰機機師

【16:53】伊朗國際（Iran International）發布片段指，伊朗警察射擊低飛的美軍直升機，據報直升機正尋找遭擊落F-15E戰機的機師。

【16:44】伊朗表示，在美國與以色列對伊朗卡拉季B1橋發動的襲擊中，遇難人數升至13人。

【16:30】美軍F-15E戰機被指遭伊朗擊落，2名機師彈射逃生降落在伊朗境內，伊朗與美方分別爭分奪秒尋找機師，據報目前1名機師獲美方救出，另1人仍失蹤。綜合外媒報道，一方面是機師逃生，另一方面美軍也會啟動名為CSAR的任務搜救，目標除了救出機師，也有與時間競賽，降低情報泄漏風險，甚至在必要時空襲炸毀戰機殘骸。

伊朗稱擊毀MQ-1無人機

【15:45】伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）指，伊朗革命衛隊在中部伊斯法罕（Isfahan）擊落一架MQ-1無人機。

中國駐以色列使館提醒公民遠離民用基礎設施

【15:32】中國駐以色列大使館發布公告，指當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電站、工業園區等各類民用機構，再次提醒在以中國公民切實加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電站、車站、煉廠等重要基礎設施、軍事敏感機構和重點高校、科研機構、工廠、交通要道等，嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，堅持非必要不外出。

【15:07】法國宣布啟動緊急貸款計劃，以協助受燃料價格飆升影響的中小企。

法國經濟部表示，交通運輸、農業和漁業企業將合資格申請最高5萬歐元的「燃油快速貸款」。

【14:55】伊朗媒體報道，伊朗處決2名男子，他們被指控與反對派組織「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mojahedin Organisation of Iran）有關聯及實施武裝襲擊。

無人機碎片擊中杜拜甲骨文建築

【13:38】杜拜當局指在攔截無人機期間，有兩楝建築物遭碎片擊中，當中包括甲骨文（Oracle）的建築，幸無人傷亡。

【13:07】路透社引述伊拉克安全消息人士報道，巴士拉以西一個屬於外國石油公司的儲存設備遭無人機襲擊起火。

【12:52】伊朗議長加利巴夫在社交平台X發文，暗示可能封鎖也門對開的曼德海峽（Bab-el-Mandeb）。

2026年4月3日，伊朗卡拉季（Karaj）受襲後情況（WANA via REUTERS）

【11:53】一艘法國船隻3日成功通過霍爾木茲海峽，是伊朗戰爭爆發以來首次有西方船隻安全突破，但未知船主有否向伊朗繳交「通行費」。

【10:35】《華爾街日報》引述多名現任或前任華府官員指，美國駐沙特利雅得大使館3月3日遭兩架伊朗無人機襲擊，所造成的損毀比公布的嚴重。有官員稱，如果襲擊在辦公時段發生，將導致大量傷亡。

【09:52】美國國防部的數據顯示，截至4月3日，至今13名美軍在伊朗戰爭中陣亡，另外有365人受傷。

【09:34】以軍空襲黎巴嫩真主黨在貝魯特的基建，當地南部傳出巨響。

【09:02】巴林推遲原定在3日表決、要求重開霍爾木茲海峽的決議案，兩名聯合國外交官表示，決議案遭到中俄反對，但稱會在下週表決。

【08:39】意大利總理梅洛尼出訪沙特、阿聯酋及卡塔爾，是伊朗戰爭爆發後，首位訪問中東的歐盟領袖。

【08:15】特朗普提出2027財年的國防開支大幅增至1.5萬億美元，比原本急增5000億美元，同時削減非國防開支10%。

【07:05】敘利亞國家電視台指，首都大馬士革及其周邊地區接連傳來爆炸聲，經調查後判定，是由以色列防空系統攔截伊朗導彈所致。

特朗普：戰機折損不影響美國與伊朗之間的談判

【03:50】美國在4月3日因伊朗戰事而損毀F－15E與A－10戰機兩架戰機，其中美軍從搭載兩名機師F－15E中尋獲一人，還尋回駕駛A－10戰機的唯一一名機師。美國全國廣播公司（NBC）通過電話訪問特朗普，並詢問他救援機師行動細節，特朗普拒絕透露，但表示美軍在戰場上受挫，並不會影響美國與伊朗之間的談判。

特朗普在訪問中被問及今日事件會否影響與伊朗之間的談判時，直言「不會，完全不會影響。不會的，這是戰爭。我們正處於戰爭之中。」

【03:04】繼F－15E戰機於伊朗上空遭擊落後，美國《紐約時報》引述兩名美國官員指，美國另有一架A－10戰機於霍爾木茲海峽附近墜毀，發生墜毀事件與F－15E戰機遭擊落幾乎是同時發生，而A－10戰機上搭載的唯一一名機師現已獲救。

根據伊朗國營傳媒公布的影片可見，一架美軍A－10戰機遭導彈擊中，隨後在科威特海岸附近墜毀，機師成功彈射逃生。

1999年4月22日，圖為一架美國A-10戰機參加北約盟軍的作戰任務。（Getty）

伊朗斥巨資「懸賞」美國機師 交出機師可獲47萬元

【02:06】伊朗國營電視台（IRIB）在播出節目中表示，如果有人活捉一名或多名美國機師並交給執法部門與軍隊，就會獲得豐厚獎勵與獎品。

伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報道引述伊朗西南部科吉盧耶－博韋艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province）的省長指，任何交出美國機師的人，都將獲得100億伊朗土曼（約47萬港元）。

【00:31】美國駐貝魯特大使館發布預警，敦促身在黎巴嫩的美國公民盡快撤離，警告美國公民應避免選擇前往黎巴嫩旅行。公告還強調伊朗及其支持的恐怖組織可能會選擇攻擊黎巴嫩的大學。

香港時間4月3日

其中一名機師據報獲救 正搜尋另一名機師

【23:50】以色列傳媒《耶路撒冷邮报》（The Jerusalem Post）引述消息人士指，被擊落的美國戰機中共配備兩名機師，其中一名機師獲救，目前正搜尋另一名機師。

美國新聞網Axios引述以色列官員與消息人士補充，這名機師由美國特種部隊尋獲並救出。另有美媒引述消息人士指，獲救機師還活著，目前已送院救治，而以色列則推遲部份襲擊伊朗的原定計劃，以免干擾搜救美國機師的行動。

【22:55】英國《衛報》報道，知情的匿名美國官員隨後私下證實，遭擊落的戰機為一架F-15E。

【22:42】美國總統特朗普在社交網站Truth Social上發文稱，美國「再多花一點時間」就能「輕鬆」打通霍爾木茲海峽。

圖為2026年3月9日飛行的一架美軍F-15E戰機，該戰機參與美國對伊朗軍事行動 （U.S. Air Force/Handout via REUTERS）

美媒：美方搜救尋找2機組人員

【22:30】美媒Axios引述兩名知情人士指，在伊朗擊落一架美國戰機後，美方在搜救行動中正尋找2名機組人員。報道指，這是開戰以來，美國戰機首次被敵方炮火擊落。

【22:10】路透社及多家美媒引述匿名美方官員報道，一架美國戰機在伊朗上空被擊落，目前正在展開搜救行動，尋找生還者。

【20:35】伊朗軍方4月3日表示擊落美軍一架戰機後，伊媒引述消息人士報道，美方機師疑在彈射逃生後生還，降落在伊朗境內，美軍數架軍機展開搜救行動，試圖營救機師，在遭遇伊軍的炮火後失敗。

阿布扎比攔截飛行物 碎片落下12傷

【19:38】阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）媒體辦公室稱，在防空系統攔截飛行物的行動中，碎片落下後造成12人受傷，包括6名尼泊爾籍人士、5名印度籍人士輕傷至中度受傷，另有1名尼泊爾籍人士嚴重受傷。

法國貨輪通過霍爾木茲海峽

【19:13】路透社報道，數據顯示一艘法國貨輪順利通過霍爾木茲海峽，此或顯示伊朗不認為法國是敵對國家。

【18:17】英國首相辦公室表示，英方將向科威特提供Rapid Sentry防空系統，以幫助保護英國和科威特在海灣地區的利益。

【17:06】阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）媒體辦公室稱，一架帶來空中威脅的飛行物被攔截後，碎片落在阿布扎比哈布山天然氣設施上，導致該設施須暫時停工，及引發火災，應急部門正致力控制火勢，目前沒有傷亡報告。

【16:02】科威特電力、水利和再生能源部表示，科威特一座發電和海水淡化廠遭伊朗襲擊，部份設施損壞。

該部門稱，緊急部門和技術團隊已按照緊急應變計劃展開工作，以維持工廠運作，並確保廠區安全。

美媒：美國評估伊朗約半導彈發射器仍完好

【15:48】美媒引述消息報道，美國情報部門評估認為，儘管美國和以色列對伊朗展開逾一個月的轟炸，但伊朗大約一半的導彈發射器仍然完好未損毀，且伊朗的武器庫中仍然有數千架攻擊型無人機。

科威特煉油廠遭襲

【15:40】科威特一座主要煉油廠4月3日清晨遭多架無人機攻擊，部份區域起火。目前未有人員傷亡報告。

英國廣播公司（BBC）報道，該煉油廠是中東地區大型煉油廠之一，每日煉油能力達34.6萬桶。

【15:25】在特朗普指美軍空襲摧毀伊朗一座大橋後，中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應提問稱，美國和以色列對伊朗發動軍事行動未經聯合國安理會授權，違反國際法，中方反對襲擊民用設施，有關方應當立即停火，回到政治外交解決軌道，避免出現更大的人道災難。

伊朗稱再擊落美軍戰機 美方未回應

【14:15】伊朗稱再擊落美軍F-35戰機，官媒發布現場及殘骸照片，不過也有報道軍事消息的社交網站專頁及部份網民指，照片內戰機疑似是F-15E戰機。

美方尚未回應事件。

【13:25】菲律賓表示該國船隻獲准安全通過霍爾木茲海峽。

【12:51】路透社引述伊朗傳媒指，德黑蘭方面聲稱在伊朗中部擊落第二架美軍F-35戰機，並認為機師不太可能生還。

【12:28】彭博引述知情人士報道，日本向美國購買數百枚戰斧巡航導彈的計劃或受到美伊戰爭影響，華府向東京表示原定在2028年3月交付的大約400枚導彈將受阻。

【11:52】《華盛頓郵報》及軍方《星條旗報》（Stars and Stripes）指，防長赫格塞思辭退陸軍參謀長喬治後，陸軍訓練與轉型司令部 (Training and Transformation Command) 負責人霍德納（David Hodne）及隨軍牧師團禺長格林（William Green Jr.）同樣遭辭退。

【10:44】特朗普在社交平台發文，稱美軍是世上最偉大及強勁，指他們仍未開始破壞伊朗餘下的東西，轟炸大橋後，發電廠將是下一個目標；他又呼籲伊朗的新領導層要明白有甚麼事情需要處理，而且要迅速完成。

【10:18】聯合國安理會將表決由巴林提出、以防衛手段確保霍爾木茲海峽航行安全的決議案，措辭比原先的「容許攻擊行動」明顯溫和。

【10:06】美媒報道，一間獲特朗普2名兒子小特朗普及埃里克支持的無人機公司，正嘗試向遭受伊朗攻擊的波斯灣國家推銷無人機攔截系統。涉事公司及埃里克否認有利益衝突。

【09:29】美軍福特號航母早前在希臘完成維修起火的洗衣房後，目前離開克羅地亞，但未知之後的航行路線。

【08:54】《中東之眼》（Middle East Eye）報道，伊朗塔斯尼姆社指伊朗軍方在設拉子（Shiraz）擊苟落一架美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機，但情報專家分析無人機殘骸後，認為該架無人機可能是中國製的翼龍II戰機，而該款無人機主要由阿聯酋及沙特運用。

【08:42】正在訪問韓國的法國總統馬克龍回應特朗普的言論，重申今次伊朗戰爭不是法國的任務，強調巴黎方面希望盡快恢復和平。他又認為大家需要認真面對情況，而不是「今天的我打倒昨天的我」。

【08:32】美國陸軍參謀長喬治辭職後，《大西洋》（The Atlantic）引述知情人士報道，白宮正討論FBI局長帕特爾（Kash Patel）、陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）及勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）離任一事，但特朗普未有最終決定。

【07:24】哥倫比亞廣播公司（CBC）引述消息人士指，美國陸軍參謀長喬治（Randy George）在國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的要求下辭職。國防部證實他離任消息，感謝他長期以來的服務，並預祝他退休生活愉快，惟未具體說明原因。

【05:13】伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱襲擊甲骨文位於杜拜的數據中心，杜拜官方傳媒辦公室否認事件。

【05:44】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述伊朗副外長Kazem Gharibabadi稱，正在與阿曼起草霍爾木茲海峽通行協議，以監控船隻通過海峽，他強調關鍵的全球石油運輸通道「應由兩國進行監督和協調」，還補充此舉並非意味要限制船隻通話，而是旨在便利與確保安全通行，「並為途經船隻提供更好的服務」。

【05:21】伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，已襲擊甲骨文與亞馬遜位於中東的設施，並摧毀位於巴林的一處屬於亞馬遜的雲端計算中心。

【03:56】被稱為中東最高橋樑、伊朗標誌性工程的伊朗卡拉季市貝伊克公路橋，在4月2日遭美國和以色列聯軍襲擊受損，造成2人死亡。伊朗國家傳媒稍晚表示，傷亡人數增至8死95傷。這座大橋遇襲當日未正式通車，處於即將竣工的狀態。

【03:20】伊朗國家傳媒引述伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，已針對杜拜境內的一處屬於美國企業甲骨文（Oracle）的資料中心發動攻擊。

IRGC當日早前聲稱，已針對巴林境內的一處屬於美國企業亞馬遜（Amazon）的雲端計算中心發動攻擊。IRGC在日前表示會襲擊18間的不同美企位於中東的設施。

【01:43】俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）報道指，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）在俄羅斯國家電視台Vesti頻道發表講話，稱霍爾木茲海峽「對我們來說是開放的」。

另一方面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）就霍爾木茲海峽的航行安全的局勢進行討論。俄羅斯外交部指，雙方就聯合國安理會關於霍爾木茲海峽航行安全，以及就美國和以色列對伊朗侵略所造成的後果進行討論，並交換意見。

王毅與多國外交部長及歐盟代表通話討論中東局勢 強調停火促進和平

【00:44】中共中央政治局委員、外交部長王毅4月2日應邀分別與巴林外交大臣兼海灣合作委員會輪值主席扎耶尼（Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani）、沙特外交大臣費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）通電話。

王毅在通話中均有闡明中方對中東局勢立場，強調反對侵略倡導和平，停火止戰是國際社會共同呼聲。

香港時間4月2日

【21:47】英國政府稱約40個國家出席會議，討論推動霍爾木茲海峽重新開放的聯合行動。路透社報道，此次線上會議由英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）主持，法國、德國、加拿大、阿聯酋和印度均出席。美國未出席會議。

【21:07】據央視新聞報道，伊朗伊斯法罕穆巴拉克鋼鐵廠宣布全面停產。該廠在聲明中指其生產設施在近期襲擊中嚴重受損，導致生產線全面停運，目前暫不具備恢復生產條件。

【14:15】伊媒報道，伊朗武裝部隊聯合司令部發言人周四表示，德黑蘭將繼續推進中東戰爭，直至美國和以色列「徹底悔恨並投降」。他補充說，伊朗將加強軍事行動，對對手發動「更具毀滅性、範圍更廣、破壞性更大」的攻擊。

特朗普據報要求歐洲助打通霍爾木茲海峽 否則停止對烏供武

【09:16】美以伊戰事持續之際，美國總統特朗普多次批評歐洲盟友未有伸出援手。英媒引述消息報道，特朗普威脅歐洲盟友協助打通霍爾木茲海峽，否則華府將停止向烏克蘭提供武器。

路透社：伊朗要求達成有保障停火協議

【05:48】路透社引述伊朗高級消息人士指，調解戰事的中間人在周二已同伊朗取得聯繫，討論重點在於繼續推進外交斡旋，而伊朗要求提供停火保證，以永久結束戰爭，不過雙方目前未通過調解人就臨時性停火進行任何談判。

【04:30】伊朗傳媒報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）當天發布消息紀念伊朗伊斯蘭共和國日，他在消息中號召伊朗民眾「以烈士的名義」種植樹苗，紀念在美以伊戰事中喪生的烈士。

穆傑塔巴表示，種植樹苗象徵着繁榮與希望，也是對「卑鄙且殘殺兒童的敵人」的回應。

4月1日是伊朗伊斯蘭共和國日。今年的4月2日同時也是伊朗的另一公共假日「自然日」。

穆傑塔巴自出任最高領袖至今，仍未有公開露面。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）1日接受傳媒訪問時說，穆傑塔巴身體健康，但因戰爭推遲公開露面。

伊朗總統致美國人公開信：要看穿宣傳戰爭的迷霧

【03:50】伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）報道，伊朗總統佩澤希齊揚在致美國人民的一封公開信中表示，伊朗對普通美國人並無敵意，「要看穿宣傳戰爭的迷霧」，拒絕「人為生造的威脅」。

報道說，佩澤希齊揚在公開信中質疑美國政府究竟是真正奉行「美國優先」，還是僅僅充當「以色列的代理人」。

2026年2月24日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在會議上發表講話。（Getty）

英媒：特朗普威脅歐洲 指若不聯手重開霍爾木茲海峽就停向烏克蘭提供武器

【02:00】英媒引述消息人士透露，特朗普曾用美國停止向烏克蘭提供武器，來威脅歐洲各國加入事關重開霍爾木茲海峽的護航聯盟。

特朗普在3月要求北約海軍協助他重新開放海峽，惟遭歐洲各國回絕。報道引述3名了解相關討論情況的官員表示，特朗普在被拒絕提案後，威脅要停止向「烏克蘭優先需求清單」（PURL）內的項目提供物資。

不過歐洲在北約秘書長呂特（Mark Rutte）的斡旋下，包括法國、德國和英國在內的數個關鍵成員國於3月19日發表聲明，其中稱：「我們表示願意為確保通過霍爾木茲海峽的安全通行做出適當貢獻。」

另有了解相關討論情況的官員表示：「是呂特堅持要求發表這份聯合聲明的，因為特朗普曾威脅要退出PURL以及烏克蘭事務」，並指這份聲明是倉促下由部份歐洲國家簽署，因為沒有足夠時間立即邀請所有成員一同簽署。

白宮官員：特朗普將在全國講話中重申盡快撤離伊朗主張

【01:40】特朗普將在周三晚上9時（香港時間周四上午9時）就伊朗戰事發表全國講話，並簡報作戰進展。美媒引述白宮消息官員稱，特朗普會在講話中，重申自己在未來兩到三週內結束與伊朗戰爭的主張。目前尚不清楚特朗普會否在演講中提及向伊朗派遣地面部隊。

2026年3月31日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在橢圓形辦公室回應傳媒問題。（Getty）

特朗普還將再次重申開戰希望實現的四個目標：摧毀伊朗的導彈和生產設施，消滅伊朗海軍，確保伊朗無法支持中東的恐怖組織，並保證伊朗無法獲得核武器。

特朗普日前在白宮橢圓形辦公室回應傳媒問題，他指美國會在兩至三週內撤出伊朗，強調美國離場前有可能與伊朗達成協議，還稱伊朗「比我更想達成協議」。

法國海軍參謀長：中國遲早須參與重開霍爾木茲討論

【01:06】霍爾木茲海峽航運受阻持續，法國海軍參謀長沃儒爾（Nicolas Vaujour）表示，目前未看見中國海軍介入重開霍爾木茲海峽事務中，但中國和伊朗政府卻正進行斡旋，確保一定數量船隻獲得通過。

他強調中伊的政府間對話不足以讓海峽航運恢復到衝突之前情況，強調「中國可能因此不得不更直接地參與這場討論中，並表達對海峽持續關閉的不滿。」他還表示，法國正努力促成多國在政治層面展開對話，首先是確定該海峽能夠持久重新開放的條件，最後需要軍隊來監督。

香港時間4月1日

【22:56】據CCTV國際時訊，當地時間4月1日下午，就在伊朗導彈大規模襲擊以色列的同時，以色列軍方稱，正在對伊朗境內目標實施大規模空襲。

【22:45】據路透社消息，美國副總統萬斯（JD Vance）周二就伊朗衝突與「中間人」進行會談。美國總統特朗普指示副總統萬斯私下傳達，「只要美方的某些要求得到滿足，例如重新開放霍爾木茲海峽，他就願意接受停火。」

【22:45】伊朗外交部發言人巴加埃在接受媒體採訪時說，伊朗最高領袖穆傑塔巴身體健康，但因戰爭推遲公開露面。

【22:22】伊朗外交部發言人回應特朗普先前說法，否認伊朗領導人請求停火，稱其說法「虛假和毫無根據」。

【20:51】美國總統特朗普在Truth Social發文稱伊朗領導人剛剛向美國要求停火：「伊朗新政權的總統與他的前任們比不那麼激進，智商更高，他剛剛向美國請求停火！我們會在霍爾木茲海峽開放、自由、清晰時考慮這個請求。在那之前，我們將把伊朗轟炸到徹底毀滅，或者像他們所說的，送回石器時代！！！」

【20:05】當地時間4月1日下午，伊朗軍方發表聲明表示，軍方自當天凌晨起針對多個目標展開無人機打擊行動，以回應美國和以色列對伊朗——尤其是對居民區和非軍事目標的空襲。

【18:35】伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在Telegram發出致黎巴嫩真主黨領導人的消息，讚揚真主黨，誓言將繼續提供支持。

【18:12】以色列國防軍4月1日發表聲明說，黎巴嫩真主黨南方陣線指揮官哈吉·哈希姆在以色列海軍的一次「精準打擊」中身亡。

【18:00】國際能源署（IEA）主管表示，中東4月石油供應量將進一步下跌，預計對歐洲造成衝擊。

卡塔爾稱伊朗導彈擊中卡塔爾水域油輪

【15:38】卡塔爾國防部週三表示，一艘租賃給卡塔爾國家能源公司（Qatar Energy）的油輪，於卡塔爾水域遭到3杖伊朗巡航導彈襲擊。其中兩枚被攔截，第三枚擊中了油輪，但未造成人員傷亡。

【14:59】據央視新聞報道，伊朗民眾週三晚在德黑蘭舉行集會，慶祝4月1日伊朗伊斯蘭共和國日。總統佩澤希齊揚、外長阿拉格齊現身德黑蘭街頭，一同參加集會。

【07:51】白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在社交平台發文表示，特朗普將在周三晚（香港時間周四上午9時）就伊朗問題發表全國講話。

特朗普：美國將在未來兩至三週內結束與伊朗的衝突

【05:56】特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署一項事關限制郵寄選票的行政命令後，回應傳媒問題，他談及中東局勢，稱美國會在兩至三週內撤出伊朗，並指在美國離場前，有可能與伊朗達成協議，還強調伊朗「比我更想達成協議」。

2026年3月31日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在橢圓形辦公室回應傳媒問題。（Getty）

特朗普又補充，美國不須要與伊朗達成協議，就能結束戰爭，還強調「當我們覺得他們被迫回到『石器時代』，無法製造核武器時，無論我們是否達成協議，我們都會離開」。他未具體透露所謂協議的具體內容。

他還重申早前有關疏通霍爾木茲海峽航道的主張，強調重新開放霍爾木茲海峽應該是其他國家的問題，並表示確保航道的安全是它們自己的責任，「海峽里發生什麼事，我們都不管」。

特朗普早前在社交平台發文，指向所有因霍爾木茲海峽受阻而無法取得航空燃油、卻又拒絕參與針對伊朗行動的國家提供建議，一是向美國買油，二是「拿出你們那遲來的勇氣，闖進海峽，直接去搶吧（just TAKE IT）。」

【05:45】教宗良十四世促特朗普為結束伊朗戰爭尋找出路，他稱希望戰爭能在4月5日的復活節前結束，還希望特朗普尋找減少暴力衝突的方法，指已有太多人喪生，包括無辜的兒童，也有太多人鼓吹戰鬥、暴力及戰爭，希望大家繼續呼籲和平。

2026年3月31日，意大利羅馬，圖為教宗良十四世離開位於意大利的住所，啟程返回梵蒂岡。（Reuters）

伊朗總統：有意願結束戰爭 前提是敵方保證不再侵略

【02:44】伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）通電話，他就近期地區衝突表態，強調伊朗有意願結束戰爭。

伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）引述佩澤希齊揚指，伊朗從未在任何階段尋求緊張局勢或戰爭，強調如果「保證防止侵略再次發生，伊朗有足夠決心結束這場戰爭」。

佩澤希齊揚還表示：「歐盟應依據國際法，並遵循與其他各方進行建設性及專業的斡旋規則，來調整其政策與立場。」

伊朗外長：已與美方交換訊息 但未回應15點停火協議

【02:44】伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在接受半島電視台訪問時表示，已通過直接或間接方式，並在國家安全委員會的監督下，與美國交換訊息，但強調這並非意味德黑蘭與華府就戰事進行談判，他進一步指出外界流傳的「伊朗與某方進行談判」的說法失實，所有訊息通過伊朗外交部傳出或經由外交部接收，且「安全機構之間亦有聯繫」。

圖為2026年3月29日，以色列南部遭伊朗導彈攻擊，現場冒出濃煙。（Reuters）

他還對半島電視台表示，伊朗沒有對美方的15點停火協議做出任何回應，也沒有提出任何建議或條件。阿拉格奇補充，伊朗只會接受停戰，而非短期的停火。

【01:13】克里姆林宮表示，普京與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）就中東局勢進行通話，雙方強調必須盡快停止中東地區的軍事衝突。

世衛組織：駐德黑蘭辦事處遇襲 所幸無人受傷

【00:02】世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社交平台發文指出，過去兩夜的襲擊發生在伊朗首都德黑蘭世衛組織辦事處附近，導致窗戶玻璃破碎，所幸無人受傷。

他強調影響世衛組織以及聯合國機構營運，並破壞辦事處以及其他設施的行為是不可容忍。

香港時間3月31日

【23:04】俄羅斯RTVI電視台援引俄羅斯駐伊朗大使的話報道稱，伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前仍在伊朗，但「出於可以理解的原因」未公開露面。

穆傑塔巴在美以聯合襲擊伊朗後接替遇襲身亡的前任最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）擔任最高領袖一職，美國認為穆傑塔巴本人也已受傷，並可能毀容。

伊朗：4月1日起把中東地區美企列打擊目標

【22:45】伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊表示，為報復針對伊朗的襲擊，自4月1日起把地區內的美國企業列為打擊目標。

伊朗方面並列出18間企業，包括微軟、Google、蘋果、英特爾、IBM、Tesla、波音等，聲明指「從德黑蘭時間4月1日星期三晚上8點開始，這些公司應預料到其各自部門將被摧毀。」

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）2026年3月31日在五角大樓舉行記者會（Reuters）

【22:14】美國防長赫格塞思表示，美國已在削弱伊朗威脅方面做了大量工作，現在其他國家需要採取行動，以重新開放霍爾木茲海峽。

他稱「世界上國家也應該做好準備，共同守護這條關鍵水道。這不僅僅是美國海軍的責任。」他又指「所以世界各國都應該關注此事，做好應對準備」。

【21:35】伊朗媒體報道，伊朗武裝部隊總參謀長顧問埃哈基（Jamshid Eshaghi）在美國和以色列的聯合襲擊中遇害。

伊朗革命衛隊總司令發表唁電說，埃哈基響應國家需要，為增強伊朗國防力量作出貢獻。

【21:29】中國外長王毅3月31日同巴基斯坦副總理兼外長達爾在北京舉行會談後，雙方就海灣和中東地區局勢交換意見並提出5點倡議，包括盡快開啟和談、確保非軍事目標安全、盡快恢復海峽正常通航等。

【21:12】美國防長赫格塞思與美國參謀長聯席會議主席凱恩召開記者會，美方指在過去30天打擊1.1萬多個目標。

赫格塞思指「愈來愈多」船隻能通過霍爾木茲海峽。

美國汽油價格升至2022年以來最高

【21:09】美媒報道，美國汽油平均價格已達到每加侖4美元，為2022年以來的最高水準。

英國廣播公司指，英國汽油價格也上升14%，柴油上升27%。

特朗普批評多國

【20:02】美國總統特朗普（Donald Trump）發文批評多國，指向所有因霍爾木茲海峽受阻而無法取得航空燃油、卻又拒絕參與針對伊朗行動的國家提供建議，一是向美國買油，二是「拿出你們那遲來的勇氣，闖進海峽，直接去搶吧（just TAKE IT）。」

【19:26】美國總統特朗普在社交網站發文，批評法國拒幫忙，「法國拒絕允許滿載軍事物資、飛往以色列的軍機飛越其領空。在關於已成功剷除的『伊朗屠夫』一事上，法國非常無用！美國將記住！ ！ ！」

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