OpenAI擬停用Sora視訊平台app　重新聚焦業務與編碼功能舉措之一

OpenAI據報計劃停用Sora視訊平台app。此舉是OpenAI為重新聚焦業務與編碼功能而採取的一系列措施之一，該公司計劃最早於今年第四季進行首次公開發行（IPO）。



《華爾街日報》報道，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）3月24日（周二）向員工宣布這些變動，並表示公司將逐步停止使用其影片模型的產品。除了面向消費者的應用程式外，OpenAI也將停止提供開發者使用的Sora版本，同時不再支援ChatGPT內的影片功能。

2026年2月19日，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在印度新德里舉行的AI影響力峰會上發表演講。（Reuters）

OpenAI正在進行策略轉型，將公司的運算資源和頂尖人才重新投入所謂的生產力工具中，這些工具可同時供企業和個人用戶使用。

上週，OpenAI宣布將其ChatGPT桌面應用程式、編碼工具Codex以及瀏覽器整合為一個「超級應用程式」（superapp）。公司預期，這項整合後的產品能讓員工圍繞單一願景協同運作。