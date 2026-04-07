特朗普：美國贏了　應由我們徵收霍爾木茲通行費｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月6日在白宮新聞簡報室面見傳媒，他在回應記者問題時，主張美國在伊朗戰事中獲勝，應由美國徵收霍爾木茲海峽（Strait of Harmuz）通行費。



特朗普在被記者問及在伊朗對通過霍爾木茲海峽的船隻徵通行費的情況下，會否結束戰爭時，反提議應由美國來徵收通行費。他重申美國取勝，而伊朗在軍事上戰敗，還強調伊朗「唯一擁有的是『需要在水中埋下幾枚水雷』的心理」。「應該是我們來收通行費。我們贏了。」

特朗普還提到任何與伊朗的協議必須包括重開霍爾木茲海峽。在中東局勢持續惡化之際，能源價格因霍爾木茲海峽航運受阻仍未回落， 伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）3月17日在X平台發文表示，霍爾木茲海峽局勢不會恢復至「戰前狀態」。