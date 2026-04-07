以媒：內塔尼亞胡致電特朗普祝賀救機師　實促勿推進伊朗停火協議

《以色列時報》4月6日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，要求他在現階段勿推進伊朗停火協議。



報道引述一名以色列高級官員透露，內塔尼亞胡上周日（5日）致電特朗普，表面上祝賀美軍成功營救被擊落的F-15機師，但實際上表達對停火感到擔憂，認為現階段停火會帶來重大風險。據報特朗普未完全信服，他認為若德黑蘭同意華府要求，則有可能停火；惟強調不會放棄要求伊朗交出所有濃縮鈾，並停止相關行為。

美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（Getty Images）

在內塔尼亞胡作此提議前，伊朗已拒絕由巴基斯坦斡旋提出的45天臨時停火方案，要求永久停火。特朗普則重申最後通牒，要求伊朗必須在周二（7日）晚間之前重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

與此同時，內塔尼亞胡在內閣會議上表示，即使與伊朗達成停火，德黑蘭亦不能要求以色列停止在黎巴嫩打擊其代理組織真主黨。國防部長卡茨（Israel Katz）強調，黎巴嫩戰役的最終目標是解除真主黨武裝，以軍正沿黎巴嫩南部至利塔尼河（Litani River）一帶建立非軍事安全區。

2026年3月31日，在以色列與真主黨之間的敵對行動不斷升級，黎巴嫩貝魯特一棟建築物被以色列空襲擊中發生爆炸。（Reuters）

此外，內塔尼亞胡周一（6日）表示，其並未與特朗普和華府對伊朗戰爭願景產生分歧。在營救機師方面，以色列官員透露，以方提供了情報援助及停止在搜尋地區進行轟炸。惟特朗普對此表示質疑，將之形容為「一點幫助」，並將其比作「小兄弟」。