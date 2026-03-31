以色列通過巴勒斯坦人死刑法案　涉恐襲罪者強制處以絞刑

據《以色列時報》報道，以色列議會周一（3月30日）以62票贊成、47票反對通過一項法案，規定對犯致命恐怖主義罪的西岸巴勒斯坦人強制處以絞刑，且須在判決後90天內執行；僅在「特殊情況」下可判終身監禁，並剝奪被告上訴權。



這項由以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）支持的法案，僅適用於巴勒斯坦人，明確排除以色列公民或居民。巴勒斯坦人在軍事法庭受審，而以色列人在民事法庭受審。該法案只需法官簡單多數同意即可判決絞刑。

極右翼國家安全部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）佩戴金色絞索胸針，在法案通過後分發香檳慶祝，並稱「選擇恐怖主義的人就選擇了死亡」。

2026年1月14日， 流離失所的巴勒斯坦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（Reuters）

多個反對黨及人權組織聲稱將向最高法院請願，要求宣布該法律無效。民主黨議員卡里夫（Gilad Kariv）表示，該法律違背以色列作為猶太民主國家的基本價值觀及國際法。

國際方面，德國、法國、意大利和英國外長敦促以色列議會放棄該措施。而美國國務院發言人則表示尊重以色列自主決定權，但相信任何此類措施都將在公平審判前提下進行。