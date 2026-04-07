越共總書記蘇林兼任國家主席　打破傳統集體領導體制

路透社報道，越南國會周二（4月7日）一致選舉越共中央總書記蘇林（To Lam）爲國家主席，任期五年，身兼兩職使他成爲幾十年來最有權勢的越南領袖。此舉標誌越南打破傳統的集體領導體制，將權力集中於一人之手。



美國亞太安全研究中心伍文（Alexander Vuving）表示，這兩個角色的結合「將使越南國內政治進入一種新的常態」。2024年越共中央總書記阮富仲去世後，蘇林曾同時擔任這兩個職務數月。即使之後國家主席由梁強任職，蘇林仍經常代表國家出訪並會晤外國領導人。

68歲的蘇林首次擔任總書記時推行全面經濟改革，誓言透過新模式實現兩位數增長，減少對低成本製造業依賴，而低成本製造業長期以來一直是越南出口驅動型繁榮支柱，並由外國跨國公司引領。

2026年4月7日，越南共產黨總書記蘇林在越南河內國民大會立法會議期間宣誓就任國家主席。（Reuters）

他支持擴大私營企業集團，惟亦強調國有企業的主導作用以安撫黨內傳統主義者。外國投資者是越南出口導向型經濟的重要組成部份，他們普遍將蘇林視爲親商領袖，惟亦擔憂其政策或帶來裙帶關係和資產泡沫風險。

在外交方面，蘇林奉行「竹子外交」（Bamboo Diplomacy），力求平衡各大國關係。波士頓學院訪問學者康武（Khang Vu）表示，蘇林身兼越共中央總書記與國家主席兩職並不意味着越南外交政策會有變化。