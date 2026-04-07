伊朗戰爭｜全球食品價格暴漲　多國農業受創、糧食短缺隱憂加劇

撰文：林嘉敏
出版：更新：

伊朗戰爭帶來的影響遠超能源領域，正通過運輸成本飆升、化肥短缺等產生連鎖反應，持續衝擊著全球農業生產與食品價格，從英國的薯仔田到土耳其的果蔬市場，無一倖免。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）承載著全球三分之一關鍵氮肥的顆粒尿素運輸，其持續關閉引起全球化肥供應鏈震蕩。自戰爭以來，中東尿素期貨價格一路衝破每噸700美元。

圖為2026年4月7日尿素期貨離岸價（FOB）。（Trading Economics）

主要種植洋蔥和薯仔的英國大型農場PG Rix Farms已承壓，其董事長John Rix表示，因柴油價格上漲44%，天然氣成本激增，今年農場成本將增加64.9萬英鎊，並坦言，食品價格上漲已成必然，最終將由消費者承擔。

Rix稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「正在給全世界的人們帶來真正的問題」，對於特朗普說要把伊朗炸回「石器時代」更是痛批「不像政治家該有的樣子」。

聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，3月全球食品價格環比上漲2.4%，創數月來最大漲幅，其中糖價漲7.2%、植物油漲5.1%，穀物、肉類也同步上漲。

圖為聯合國糧農組織（FAO）標誌。（Getty）

據土耳其媒體報道，自戰爭以來，土耳其化肥價格暴漲8%至55%，化肥短缺已迫在眉睫。土耳其3月食品價格環比上漲1.8%，運輸通脹率升至4.52%，政府雖下調化肥進口關稅應對，但仍難抵成本上漲壓力。

這場戰爭疊加了此前的俄烏戰爭、新冠疫情以及氣候危機等衝擊，讓本就脆弱的全球糧食體系雪上加霜，低收入國家或將面臨糧食短缺風險。有專家警告，化肥生產依賴天然氣且無戰略儲備，衝突持續超40天，農民將被迫縮減種植面積或改種低肥作物，影響今明兩年糧食供應。

特朗普藉女性抗議粉飾動武意圖　聲稱伊朗民眾敦促美軍打擊伊拉克獲伊朗豁免通過霍爾木茲海峽限制　促客戶提交石油裝載計劃伊朗戰爭｜日本面臨氦氣短缺危機　醫療和半導體產業或受壓
伊朗
美伊關係（美國伊朗關係）
特朗普
霍爾木茲海峽
農業
糧食危機/糧食安全
英國
土耳其