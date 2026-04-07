伊朗戰爭｜全球食品價格暴漲　多國農業受創、糧食短缺隱憂加劇

伊朗戰爭帶來的影響遠超能源領域，正通過運輸成本飆升、化肥短缺等產生連鎖反應，持續衝擊著全球農業生產與食品價格，從英國的薯仔田到土耳其的果蔬市場，無一倖免。



霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）承載著全球三分之一關鍵氮肥的顆粒尿素運輸，其持續關閉引起全球化肥供應鏈震蕩。自戰爭以來，中東尿素期貨價格一路衝破每噸700美元。

圖為2026年4月7日尿素期貨離岸價（FOB）。（Trading Economics）

主要種植洋蔥和薯仔的英國大型農場PG Rix Farms已承壓，其董事長John Rix表示，因柴油價格上漲44%，天然氣成本激增，今年農場成本將增加64.9萬英鎊，並坦言，食品價格上漲已成必然，最終將由消費者承擔。

Rix稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「正在給全世界的人們帶來真正的問題」，對於特朗普說要把伊朗炸回「石器時代」更是痛批「不像政治家該有的樣子」。

聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，3月全球食品價格環比上漲2.4%，創數月來最大漲幅，其中糖價漲7.2%、植物油漲5.1%，穀物、肉類也同步上漲。

圖為聯合國糧農組織（FAO）標誌。（Getty）

據土耳其媒體報道，自戰爭以來，土耳其化肥價格暴漲8%至55%，化肥短缺已迫在眉睫。土耳其3月食品價格環比上漲1.8%，運輸通脹率升至4.52%，政府雖下調化肥進口關稅應對，但仍難抵成本上漲壓力。

這場戰爭疊加了此前的俄烏戰爭、新冠疫情以及氣候危機等衝擊，讓本就脆弱的全球糧食體系雪上加霜，低收入國家或將面臨糧食短缺風險。有專家警告，化肥生產依賴天然氣且無戰略儲備，衝突持續超40天，農民將被迫縮減種植面積或改種低肥作物，影響今明兩年糧食供應。