伊朗戰爭｜日本面臨氦氣短缺危機　醫療和半導體產業或受壓

氦氣為包括半導體製造在內眾多高科技產業的關鍵材料，由於中東局勢緊張，全球氦氣供應鏈劇烈震蕩，牽動多國產業神經。據日本共同社4月6日報道，日本氦氣供應大幅減少，5月後或面臨短缺，國內醫療和半導體製造將受到影響。



貿易統計顯示，2025日本的氦氣進口約60%來自美國，37%來自卡塔爾。日本經濟產業省表示，若動用現有庫存，仍可維持氦氣供應至五月上旬。據報道，日本政府稱將以美國產氦氣填補供應缺口，但受中東局勢惡化影響，民間企業的擔憂情緒依舊強烈，部分已限制銷售。

2026年3月3日，卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan），圖為卡塔爾拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Getty）

日本產業與醫療氣體協會稱，氦氣沸點極低，約7成的液化氦用於維持醫療磁力共振（MRI）的低溫運行條件，協會負責人表示：「考慮到其他國家也會出現短缺，要找到穩定的採購來源恐怕並不容易。」

此外，共同社指出，氦氣供應危機也引發國內半導體產業的擔憂。鎧俠（Kioxia）控股相關負責人表示目前暫時未對企業生產造成影響，但他坦言：「一般來說很難用其他氣體替代，沒有氦氣就無法製造半導體。」