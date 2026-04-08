伊朗戰爭｜中俄否決安理會涉霍爾木茲決議草案　憂局勢進一步升級

聯合國安理會4月7日就一項涉及霍爾木茲海峽的決議草案進行表決，在安理會15個成員國中，有11票贊成、巴基斯坦和哥倫比亞棄權，作為常任理事國的中國和俄羅斯投反對票，決議草案未獲通過。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，該決議草案雖提及防禦性措施，但此類決議此前曾被用作侵略行為的藉口。



圖為2026年4月7日，聯合國安理會成員在就霍爾木茲海峽決議草案進行投票，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）發表講話。（Reuters）

綜合新華社及俄羅斯衛星通訊社報道，該決議草案由巴林提出，「強烈鼓勵」有意利用霍爾木茲海峽商業航道的國家，協調具有防禦性質的行動，以協助確保該海峽航運的安全與保障，「包括為商船提供護航，以及遏制任何關閉、封鎖，又或以其他方式干預霍爾木茲海峽國際航運的企圖」。

圖為2026年4月7日，聯合國安理會成員在就霍爾木茲海峽決議草案進行投票，中國常駐聯合國代表傅聰與巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）談話。（Reuters）

中國常駐聯合國代表傅聰2日在聯合國同海合會合作問題安理會公開會上表示，安理會承擔著維護國際和平與安全的首要職責，應該秉持客觀、公正和公平的立場。

他表示，當前形勢下，授權會員國使用武力，無異於將非法濫用武力的行徑合法化，勢必引發局勢進一步升級，造成嚴重後果。安理會必須謹慎行事，為推動局勢降溫、恢復對話談判發揮積極作用。