特朗普警告伊朗文明或今晚消亡　萬斯：美國軍事目標已大致實現

撰文：藺思含
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美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間7日早上在社交平台Truth Social發文，威脅伊朗若不達成協議，「今晚將有整個文明消亡」。美東時間美國副總統萬斯（JD Vance）大約同一時間就伊朗問題表示，美國在伊朗的軍事目標已經大致完成，並稱有信心伊朗會對美國設定的達成協議最後期限作出回應。

特朗普早前要求伊朗須在美東時間7日晚上8點（本港時間8日早上8點）前達成協議，否則伊朗所有橋樑都將在7日午夜被摧毀、所有發電廠將在午夜前停運。他7日早上再次在Truth Social警告，若伊朗無法達成協議，「一整個文明將會在今晚消亡，再也無法復興。我不希望那樣的事情發生，但它很可能會發生。」

他續稱：「既然我們已經實現了全面徹底的政權更迭，有了更加明智、思想也更為成熟的新政權佔據主導地位，或許會發生一些極具變革意義的事情，誰知道呢？今晚我們將知曉這一切，這是世界漫長而複雜歷史中的一個極其重要的時刻。」

萬斯就表示，伊朗有兩條路可走，現在要看伊朗的表現，又稱這場戰爭很快就會結束。

他談及即將到來的最後期限，表示「伊朗在談判方面向來都不是最快的，現在仍然不是」，但「美國有信心伊朗會做出回應」。

2026年3月18日，美國密歇根州奧本山，副總統萬斯（JD Vance）在一間生產工廠發表講話。（Reuters）

綜合Axios、《華爾街日報》和霍士新聞報道，美軍於7日凌晨對伊朗哈爾克島50多個軍事設施發動襲擊。該島位於伊朗南部海岸外，是該國主要的石油出口樞紐。

路透社同日引述兩名巴基斯坦消息人士稱，各方仍在努力推動美伊談判。

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