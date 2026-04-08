特朗普得罪人多？WSJ：美國打伊朗未獲盟友撐　為近百年來首次

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在白宮面見傳媒時，批評美國傳統盟友，接連指責日本、韓國、澳洲和北約（NATO），抱怨它們未提供援助疏通霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航道，有愧盟友之名，還重申奪取格陵蘭島。《華爾街日報》報道就指出，事件突顯特朗普重返白宮後的施政，引發盟友對美國可靠性的質疑，並且今次也是近一世紀以來，美國首次在重大衝突中未獲得任何傳統盟友的助陣。



報道指出，特朗普重返白宮後，在關稅戰、俄烏戰爭、格陵蘭等問題上，與美國在歐洲與亞洲的盟友引發爭端，並為它們造成困難和帶來不確定性，特朗普本人的行事風格，也被盟友視為不可預測。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

而這種情況也令美國傳統盟友陷入困境，一方面是在可以預見的未來中，美國的軍事和經濟實力無可取代。報道強調，加之中國與俄羅斯影響力愈發強大，受影響的歐亞等國家，尚且需要時間來擺脫對美國的依賴並加強合作。

報道引述澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）執行主任富利洛夫（Michael Fullilove）表示，自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，獲得這些國家認可而取得霸權地位，但現在特朗普執政，各方看法改變，「若你在每次談判侮辱盟友，逼他們到絕境，向世界展現最醜陋一面，那麼這種認可將消失」。

除了歐亞兩大洲外，波斯灣國家也對特朗普感到不滿，特朗普在3月27日於佛羅里達州邁亞密舉行的沙特投資會議上有談及沙特阿拉伯領導人，他轉述王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）對自己說過的一番話，稱對方親口說：「一年前，你們（美國）是個死氣沉沉的國家。現在，你們是世界上最炙手可熱的國家」，特朗普還強調「他沒想到這一切會發生，他沒想到會來拍我馬屁」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年3月27日在佛羅里達州邁亞密舉行的沙特投資會議上發言（Reuters）

事實上，美國今次對伊朗發起的行動，是過去一個世紀以來，首次沒有獲得任何傳統盟友支援的大規模衝突。例如過去在阿富汗戰爭，北約幾乎全員出動；美國2003年入侵伊拉克時，英國、西班牙等國加入。1991年波灣戰爭有數十國家參與；就算是越戰，美軍也獲得韓國、澳洲、新西蘭、菲律賓、泰國的援助。