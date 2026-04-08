美伊停火兩週｜打與不打　美國的伊朗戰事敗局已定

美伊雙方停火於伊朗時間8日凌晨3時30分（香港時間早上8時）生效。並且，巴基斯坦總理夏巴兹．謝里夫（Shehbaz Sharif）已邀請伊朗和美國代表團前往伊斯蘭堡開展談判。這是特朗普（Donald Trump，又譯川普）四次延期後的再一次延期。



3月22日：特朗普第一次設定48小時最後期限；3月23日：最後期限延長至3月27日；3月26日：最後期限延長至4月6日；4月5日：最後期限再次延長至4月7日。可以說，戰爭打到這個份上，特朗普進也不是，退也不是。《時代》周刊忍不住諷刺，給了特朗普一個特寫封面，標題是「敢問路在何方」。

在最後的最後期限4月7日來臨前，美國再次對伊朗石油心臟哈爾克島（Kharg Island）發起襲擊。萬斯指美國軍事目標已大致實現。特朗普威脅伊朗，今晚整個伊朗文明將消亡。在此之前，特朗普也聲稱要把伊朗「送進地獄」，還不斷發表瘋狂的言論，公開揚言他可以搶很多很多的石油、搶很多的錢。非但如此，還鼓勵相關國家前往伊朗去搶石油、去控制海峽。難怪有美國政客無奈地直言特朗普已經把美國變成了「流氓頭子」國家。

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行記者會後離開。（Reuters）

而伊朗方面一副捨生取義：伊朗總統最新表態「我過去、現在和將來都願為伊朗犧牲」。伊朗議長們表達願為國家捐軀。並且表示，如果局勢失控曼徳海峽也將關閉。在特朗普不斷發出戰爭狂叫的同時，伊朗方面一邊對美以目標繼續打擊，一邊強硬表態絕不屈服。

可以很清晰的看到，到了最後一刻伊朗沒有投降，反倒是特朗普嘴巴上必須要搶佔勝利的陣地，然而行動上其實猶豫不決。足可見，特朗普也是趕鴨子上架，本身也並不想打。然而，這也顯然犯了兵家大忌，這也決定了美國發動的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）敗局已定。

可以注意到，特朗普在不斷威脅甚至辱罵伊朗的同時，還在吹噓他過去5週的戰績，特別是吹噓營救被擊落戰機飛行員的戰績。但同時，他又對美國的北約（NATO）和日澳韓等國進行嚴厲指責，並重申他吞併格陵蘭島（Greenland）的意願。這既表明沒有盟軍的參與或支持美軍獨力難支，實際上也顯然是在為戰事不利找藉口，等於是把失敗歸咎於北約的「不參戰」。

圖為2026年4月7日，伊朗南部米納布（Minab）一所小學遭美以空襲滿40天，民眾在德黑蘭集會悼念遇難學童。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

儘管特朗普像一頭憤怒的公牛，可從他一推再推下達致命一擊命令，以及還在聲稱有可能達成協議和指責盟國來看，顯然透露出嚴重的心虛。

一邊揚言要把伊朗炸回石器時代，一邊揚言要搶很多很多的石油財富，這顯然是一對矛盾，這也表明他從心裏不願意下達這致命一擊的命令。從特朗普的一系列表態來看，顯然他已經放棄了地面或空降作戰，這也是嚴重心虛的表現。

即便就算拿特朗普不斷吹噓的大兵營救，綜合伊朗等方面的相關信息來看，顯然美軍的特種作戰受到了重挫，這恐怕對特朗普和美軍的信心也是一次嚴重的打擊。

在伊朗2026年4月5日稱擊落美軍飛機後，伊朗議會議長卡利巴夫在社交平台發布殘骸圖片（X@mb_ghalibaf）

不否認美軍有完全摧毀伊朗橋樑和電廠的能力，但卻嚴重懷疑美軍能夠徹底摧毀伊軍的報復打擊能力和戰爭意志。想以此來顛覆伊朗政權或引發伊朗內亂，則更難。

目前特朗普能夠取勝的唯一假設就是通過大轟炸能夠嚇住伊朗目前的政權核心，使其真的妥協或投降。可從伊朗新精神領袖、伊朗議長、伊軍司令等核心人物的表態來看，顯然他們是不會投降的。

就在特朗普歇斯底里發狂的同時，伊軍還在繼續打擊美以目標。伊軍在大轟炸前連躲藏都沒有，可見信心十足。在特朗普不斷發出戰爭狂叫的同時，伊朗方面一邊對美以目標繼續打擊，一邊強硬表態絕不屈服。但伊朗方面也並不是一味強硬，一方面是通過巴基斯坦向美國提出了一個新的停火10條，另一方面也允許了相關國家的油船通過霍爾木茲海峽，顯然是有意鬆動海峽的封鎖。而這正是目前特朗普最關注的一點，這或許還真是特朗普體面下台階的一條出路，雙方還真的有可能達成一項協議，或者說給了特朗普不下令大轟炸的「藉口」。

圖為2026年4月5日，伊朗德黑蘭一份報章的頭版，刊登了美國總統特朗普（Donald Trump ）的照片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

綜合目前的情況來看，美軍「打與不打」，這場戰爭的結局都基本已定，那就是最後將以美國的失敗而結束。大轟炸或許會摧毀伊朗的電廠與橋樑，可這卻重創不了伊軍。雖然大轟炸會給伊朗人民帶來沉重的災難，可對於伊軍，特別是準備充分、裝備精良的伊朗革命衛隊來說，維持最基本的生存應當不成問題。只要伊軍有能力繼續進行報復性打擊，這場戰爭就無法短時間內結束，美軍就消耗不起。

美軍在阿富汗打了20年，在伊拉克也打了10餘年，可依然沒能完全消滅這兩個國家的反抗力量。美軍揚言要復刻「42天滅伊拉克」神話，恐怕是想多了。伊朗可不是當年的伊拉克。與美國爭鬥了47年，也曾經被美以進行過大規模的轟炸，就不相信伊軍沒有充分的挨炸準備。更何況，據相關報道，美軍前一個月的各種彈藥消耗已經是庫存的1/4還多，而這需要數年才能補充。如果再進行一輪更大規模的轟炸，這個消耗自然也將很大，美軍彈藥補充已經嚴重跟不上消耗的節奏。更別說，一旦陷入持久戰，再過一個月的時間，美國內部就得「炸鍋」，特朗普的日子可就更難過了。

美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

且不說能否摧毀伊朗，美國在世界面前的信譽已經再一次嚴重受損，美國的人權價值觀將徹底淪喪。一場不義之戰引發了嚴重的世界能源危機，甚至會加劇經濟危機的出現，還有嚴重的人道主義危機，這個責任自然就要由美國來負，美國霸權向終結又邁進一步。

關鍵是，摧毀伊朗後，中東的力量平衡也就完全打破了。從沙特等國目前的表現來看，未來是不大可能還專一依靠美國來保護。以色列在加沙的暴行本就進一步激化了與阿拉伯國家的矛盾，以色列的野心更使相關國家要提高警惕。目前連歐洲都看不下去了。關鍵是，摧毀了伊朗後中東平衡重建的過程中局勢將更複雜、更混亂。美國是既奪取不了石油也控制不了局勢，這場戰爭是只賠不賺或偷雞不成蝕把米。