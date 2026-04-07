不論特朗普怎麼兌現最後通牒　霍爾木茲海峽都無法回到從前？

在中東戰火持續升溫當下，美國與伊朗正圍繞「開放霍爾木茲海峽」相互對峙：特朗普（Donald Trump）持續強調最後通牒即將到期、同時不斷「順延」，伊朗則繼續內部的路線鬥爭，也就是強硬派反覆宣稱伊朗絕不屈服，溫和派則嘗試與阿曼協商開放海峽，伊朗前外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）更提議主動限制核計劃、重新開放海峽，換取美國取消所有對伊制裁，美伊也能簽署互不侵犯條約。

與此同時，部分海灣國家似乎展現更強的參與姿態，包括沙特與阿聯酋據報遊說美國「繼續戰爭」，阿聯酋也已表態準備加入「打通海峽」的軍事行動，甚至伊朗還因在境內擊落中國製無人機「翼龍-2」，而公開點名沙特與阿聯酋進行解釋，指控兩國已間接參與美以對伊朗的軍事行動。

基本上，導致特朗普急於同伊朗進行接觸、甚至反覆拋出最後通牒的關鍵，顯然就與海灣各國急於處理的危機相互呼應，那就是霍爾木茲海峽的持續受阻；但有鑑於伊朗溫和派依舊處於被壓制狀態，即便部分國家已能通過私下協商獲准通過，海峽卻依然無法重返戰前的自由航行，顯然強硬派是想通過操作槓桿換取更多戰略利益，又或是依靠收取過路費填補財政黑洞。

伊朗前外長扎里夫（Javad Zarif）2025年1月在瑞士出席達沃斯論壇（Getty）

正因如此，即便伊朗持續承受美以轟炸，整體立場卻是同步拉升嚇阻籌碼，包括宣稱可能打擊英偉達（Nvidia，又稱輝達）等中東重要美企，還有動員也門的胡塞武裝加入戰場：在3月27日和4月1日向以色列發射彈道導彈，並於3月28日發動無人機攻擊。更重要的是，胡塞可能恢復對於紅海水道的襲擊，進一步加劇能源與供應鏈危機。

到了4月6日，伊朗據報拒絕巴基斯坦提出的美伊臨時停火協議，並且反提10大要件，包括結束地區衝突、制定霍爾木茲海峽安全通行協議、解除制裁、重建等，強調一次性結束戰爭。顯然，伊朗暫不想如美國所願徹底開放海峽，特朗普則又持續威脅轟炸伊朗。

不過從現實視角來看，不論特朗普下一步升級是什麼，是實現大規模轟炸或派遣地面部隊打通海峽，霍爾木茲恐怕都暫難回到自由航行狀態。

資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

伊朗的博弈考量

首先是伊朗的不肯放手。顯然，這場戰爭迫使伊朗打出以前未曾使用的高風險籌碼：干擾海峽運行。而從結果來看，這也確實成為繼導彈計畫、「抵抗軸心」（Axis of Resistance）外，伊朗能夠迫使美以停戰的重要槓桿，因為直至今為止，海峽都是全球能源與貿易體系不可替代的咽喉點（chokepoint）。

從現實條件來看，霍爾木茲海峽是波斯灣唯一的海上進出通道，在全球能源貿易中佔據核心地位：承擔全球20%的國際貿易石油運輸、34%的海運石油貿易，以及30%的液化天然氣出口，是全球能源供應鏈上的核心樞紐。當然，這場衝突爆發後，沙特等國開始用管道將取代原有運輸，但從實際數據來看，當前管道運輸能力僅為霍爾木茲海峽常規運力的三分之一，並不足以填補海峽中斷的運力缺口，這就與過往的紅海水道危機極度不同。

2023年11月，也門胡塞開始對曼德海峽、紅海周邊發動襲擊，當時市場一度預測會導致嚴重的經濟後果，可是相關情況最終沒有發生。這背後的關鍵原因，就是航商其實可以通過繞道好望角重新規劃航線，且全球航運運力足以應對相關調整，市場也因此能快速適應改道變化。但觀察這次霍爾木茲海峽危機，類似條件並沒有完全複製，甚至隨著胡塞可能再度干擾紅海水道，還可能更加火上加油。

圖為2026年4月5日，伊朗德黑蘭一份報章的頭版，刊登了美國總統特朗普（Donald Trump ）的照片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

簡單來說，霍爾木茲海峽的可取代性低於曼德海峽，是名副其實的能源與運力咽喉點。其實長期以來，各方也不乏修建更多管道、開鑿運河繞開海峽的倡議，卻都卡在工程、成本與地緣協調等障礙。更重要的是，一旦面臨戰爭情境，運河與陸上能源基礎設施，其實還是可能成為打擊對象，無法真正外於衝突。說得更直接，伊朗這次豪賭確實直擊美國、乃至全球要害。

不過有鑑於封鎖海峽可能導致的全球孤立風險，以及伊朗更多是想藉此施壓美以談判，不論是溫和派的見好就收、又或是強硬派的反向要價，伊朗處理海峽的最優策略，其實並非全面封鎖，而是基於分層施壓、差異化定價的有條件開放。而基本這也已是當前狀態：通過事前談判與收費，伊朗其實會選擇性放行亞洲及非敵對國船隻。

顯然，相較於外界普遍預期的決戰式全面封鎖，伊朗展現了決策體系的戰術現實主義邏輯，也就是在已有的濃縮鈾、代理人籌碼外，再把海峽、能源作為長期議價手段，借此分化美以聯合行動、衝破國際圍堵。基本上，這也體現在伊朗應對衝突的其他層面：第一，將海灣能源設施作為報復與威懾籌碼，要迫使各國充當戰爭刹車皮，當然這麼做的現實效果損益兼具，例如阿聯酋顯然產生了更反對伊朗的立場；第二，將真主黨、「抵抗軸心」作為消耗對手國力的長期手段，其實也就是為伊朗分擔美以砲火，並能進行更多戰略要價。

2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況（WANA via REUTERS）

美國破局艱難

而這種種操作，無疑為美國破局製造巨大障礙。

眾所周知，特朗普的最後通牒從3月底便持續順延，原因並不是美國「無力兌現」，而是兌現之後的不確定性與附帶成本，可能導致問題的治絲益棼、以及破局努力的適得其反。

首先是大規模轟炸伊朗能源設施。從開戰以來的各方互動來看，這種作法最可能導致的，其實不是伊朗的立刻跪地求饒，而是針對海灣各國祭出大規模報復，不論是打擊能源設施、美國企業，又或是海水淡化廠。可以這麼說，不論美國與以色列的打擊力道如何，只要伊朗一息尚存，海灣各國就要被迫付出代價，海峽也恐怕會面臨更高強度封鎖。

正因如此，美國即便可以做到、以色列也相當樂意，卻終究沒有輕易打出這張牌，因為背後風險實在過高，且或許還是解決不了問題。而從現實局面來看，美以其實選擇了循序漸進施壓，也就是雖然還沒執行最後通牒的大規模轟炸，卻已持續針對伊朗能源設施、基礎設施進行打擊，說到底還是攻心為上的極限施壓，希望在凌遲取代劈砍下，削弱伊朗的抵抗意志。

再來是用軍事行動打通海峽。但這種方案同樣難度不低。

例如解除伊朗攻擊船隻的能力。這點從美以已經轟炸伊朗一個月，卻至今無法根除伊朗反擊來看，就知道難如登天。關鍵在於，要偵測並摧毀伊朗儲存或部署武器的每一個地點，既曠日廢時又效果不彰，因為伊朗有大量山地可以部署導彈發射裝置，且導彈發射架的機動性又可以在一定程度上發揮匿蹤。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一個公開場合表示，他真心相信自己是一位和平使者（peacemaker），希望後世的人會這樣記住他。特朗普又疑似出現口誤，指伊朗必須解封「特朗普海峽」（Strait of Trump），他指的應該是伊朗現時封鎖的霍爾木茲海峽（Strait of Trump）。（X@RapidResponse47）

至於特朗普不斷呼籲的軍事護航，這也必然是一場長期的大型軍事行動，既需要軍艦為油輪護航，也需要掃雷艦來清除水雷，更需要戰機在空中攔截無人機，同時攻擊岸上的導彈發射裝置。

但光是派遣軍艦抵禦無人機和導彈攻擊本身，就要承擔巨大風險，因為驅逐艦的防禦系統設計，原本就不是用來應對海峽近距離作戰的短兵相接。此外，水雷威脅也會導致各國不願將海軍主力艦艇派來參與護航，因為掃雷行動同樣曠日廢時，且會使各國水兵直接面臨危險，且行動緩慢的掃雷部隊同樣需要保護，包括空中掩護。

而即便美國能用大規模軍事行動短暫打通海峽，動搖市場信心也不過需要幾次襲擊。也就是說，只要伊朗仍能用不對稱方式騷擾海峽，油輪運營商、保險公司就不會想冒險。到頭來，海峽依舊是受到干擾的狀態，能源與供應鏈危機還是反覆發酵。

因此，在伊朗持續掌控海峽，並威脅要讓胡塞干擾紅海水道的現實下，用外交或政治協議解決問題，或許才是真正可靠的破局之法。當然，這就要回到如何談判的問題：美國顯然想用轟炸與第三方斡旋的雙管齊下，持續驅動伊朗妥協；伊朗則展演了溫和與強硬的路線鬥爭，前者希望見好就收，把海峽當成交換解除制裁、緩和美伊衝突的籌碼，後者則希望把海峽經營成新運河，永遠據有攪動能源價格、抵禦美以進逼的地緣隘口。

因此最終結果，其實會受國際對於伊朗的軍事與政經壓力、美國以色列如何漸進轟炸、伊朗如何展演報復、伊朗的溫和與強硬如何博弈這四股力道牽引，最後逐漸形成相對穩定的均衡，不論究竟是徹底開放或分級收費。但在這之前，霍爾木茲海峽注定都是不得安寧、危機四伏。