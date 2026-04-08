美民主黨籲罷免特朗普　稱其威脅伊朗言論太瘋狂　憂精神狀態不佳

當美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗發出愈演愈烈的威脅，尤其表示要「讓一個文明滅亡」時，民主黨人對他的精神狀態表示擔憂，並呼籲將其免職——而共和黨人卻明顯保持沉默。



《衛報》報道，截至周二（4月7日）下午，已有超過20名民主黨國會議員呼籲特朗普政府引用憲法第25條修正案，罷免被認為不適合擔任總統職務的現總統。

密歇根州民主黨議員特萊布（Rashida Tlaib）在X平台上寫道：「這個瘋子應該被趕下台。」

明尼蘇達州民主黨議員奧馬爾（Ilhan Omar）質問：「我的共和黨同僚何時才能硬氣起來，把他趕下台？」

威斯康星州民主黨議員波坎（Mark Pocan）表示，「現在就啟動第25修正案！特朗普太瘋狂、太危險、太精神錯亂了，他不應該掌握核武器密碼！」

前共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）亦加入呼籲，稱「我們不能毀滅一個文明，這是邪惡和瘋狂的行為。」

特朗普近日接連發表爭議言論，爆粗口警告伊朗在美東時間周二晚間8點之前開放霍爾木茲海峽，否則「整個文明今晚將滅亡」。當前，美伊雙方同意就「10點停火協議」為基礎進行談判，局勢暫緩。