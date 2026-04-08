特朗普宣布與伊朗停火　油價跌穿100美元　道指期貨升千點

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）美東時間4月7日（周二）表示，在他早前設下的晚上8時（本港時間8日上午8時）最後期限之前，他已同意與伊朗達成為期兩星期的停火協議，前提是伊朗同意重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。消息一出，布蘭特期油價格暴跌13%至每桶約94.47美元，道指期貨上升約1000點。亞太區股市普遍造好，港股升700點（2.8%）、日股升2761點（約5.2%）、韓股則上升363點（約6.6%）。



據美媒CNBC報道，美國和伊朗之間為期兩週的停火協議引發風險資產的大幅反彈，推動股市上漲，油價下跌，而對黃金和美國國債的持續需求表明，市場仍在對沖不確定性。

2026年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，在他早前設下的7日晚上8時（本港時間8日上午8時）最後期限之前，他已同意與伊朗達成為期兩星期的停火協議，前提是伊朗同意重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。消息一出，布蘭特期油價格暴跌13%至每桶約94.47美元，道指期貨上升約1000點。（CNBC網站）

特朗普表示，他已同意暫停對伊朗基礎設施的襲擊計劃兩週，前提是伊朗同意「全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽」。

受此消息提振，亞洲股市和美國股指期貨普遍上漲，投資人將此視為這場持續數週、令市場動盪不安的衝突的潛在轉捩點。

截至本港時間8日上午12時30分，韓國KOSPI指數上漲超過6%，暫報5,865點，日本日經指數上升超過5%，暫報56,232.89點。港股恆生指數升超過2.8%，暫報25,821.88。上證指數升近2%，暫報3,964.72。

道指期貨升超過1000點：

美股方面，道指期貨大升千點，暫報47,874點；金價上升近3%，暫報4,821.2美元。