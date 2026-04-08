路透社：FBI警告伊朗對美國境內目標威脅加劇　白宮淡化風險

路透社4月7日報道，據審閱的一份執法情報報告顯示，美國聯邦調查局（FBI）上月仍警告州及地方執法部門，伊朗政府對美國境內目標構成的威脅正在加劇，但白宮試圖淡化襲擊可能。



該報告由美國國家安全透明度非營利組織Property of the People透過公開紀錄請求，獲取政府機構內部文件。

在這份3月20日發布的《公共安全意識報告》中，FBI和其他聯邦情報機構警告說，伊朗政府對美國軍方、政府人員與建築設施，猶太人及以色列機構，以及在美伊朗異議人士「構成持續威脅」。

報告強調，伊朗政府對美國境內目標構成「更高程度物理威脅」，需防範具有各種意識形態背景的暴力極端分子、進入美國的伊朗特工和網絡黑客等。

報告稱，儘管有所警告，惟FBI和國家反恐中心尚未發現廣泛威脅美國公眾的行為。

2026年4月7日，美國華盛頓特區，圖為白宮外一面伊朗國旗隨風飄揚。（Reuters）

白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）在一份聲明中淡化風險稱：「特朗普政府全體成員正齊心協力保護國土和美國人民——一如既往」，並呼籲傳媒勿報道個別執法部門備忘錄，散佈恐慌。

路透社與益普索上月發起的一項民調顯示，美國民眾對這場戰爭持負面看法，三分之二受訪者表示美國應盡快結束戰爭，這使得公眾尤為關切任何潛在威脅。